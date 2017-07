FOTO Najsexi športovec sveta? Plavec s prezývkou Deloin sa chystá ukončiť kariéru!

V minulosti toto porovnanie a prezývku plavecký Delon doslova nenávidel. Ale musel si zvyknúť a zvykol si. Rovnako tak na návrhy fotenia, ktoré sa sypali ako z vreca. Všetko doteraz odmietal, ale pripustil, že po MS v Budapešti, po ktorých ukončí kariéru, sa nimi bude zaoberať.

To však neznamená, že sa automaticky vydá na cestu modela. „Nevylučujem zopár fotení, ale dôkladne si vyberiem,“ povedal. Úspešný znakár sa totiž chce venovať niečomu inému. V pláne má založiť klub, kde by hrala dobrá hudba, premietali by sa aj filmy a k tomu by patrila aj skvelá kuchyňa. Jeho vyšportovaným telom sa môžete pokochať TU.

