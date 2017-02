FOTO Obrovská smola pre lyžiarsku hviezdu: Sexi Gutovej nepomohli ani fanúšikovia medzi nohami

Gutová sa v piatok predstavila v alpskej kombinácii, lenže počas tréningu v slalome spadla a zo svahu v St. Moritzi ju musela transportovať helikoptéra do nemocnice, kde sa okamžite podrobila vyšetreniam.

Tie blonďavú lyžiarku veľmi nepotešili, pretože odhalili roztrhnuté skrížené väzy a taktiež poškodený meniskus na ľavom kolene. Nekompromisný ortieľ tak vylúčil Gutovú z boja o ďalšie medaily nielen na svetovom šampionáte, ale aj po zvyšok alpskej sezóny.

Sympatická zjazdárka si stihla pripísať aspoň bronz v Super-G, v ktorom sa predviedla v netradičnej kombinéze, keď jej dizajn zdobili tváre fanúšikov 25-ročnej športovkyne. Fotografie priaznivcov lemujú doslova celý overal jednej z najpríťažlivejších žien svetového lyžovania.

„Podľa mňa je to skvelý nápad a nevadí mi ani to, že púta väčšiu pozornosť ako zvyčajne,“ povedala ešte pred nešťastným pádom Gutová. Fanúšikovia švajčiarskej rodáčky si tak netypickú kombinézu dlho neužili, no ak sa zaradili medzi šťastlivcov, pokojne mohli nájsť svoje tváre priamo v rozkroku alebo na zadku krásnej blondínky.

Teraz im neostáva nič iné, ako dúfať v skoré uzdravenie ich obľúbenkyne. Hoci Gutovú v kombinéze na svahu tak skoro neuvidia, môžu sa utešovať aspoň sexi fotografiami na sociálnych sieťach, ktoré vlaňajšia víťazka veľkého glóbusu sem-tam pridá.