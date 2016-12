FOTO Olympijskí hrdinovia si nič nedarovali: V bazéne sa vybláznili ako malé deti

Atléti, kanoisti či strelci bojovali proti sebe vo vodnom póle, ktorý si naši borci „vytuningovali“ zlepšovákom. „Vybláznili sme sa ako malí. Celkovo to bola zaberačka,“ tešil sa člen našej striebornej posádky K4 z OH v Riu Erik Vlček. Na juhu Slovenska sa zišlo to najlepšie, čo máme. Hlavnou hviezdou bol olympijský víťaz v chôdzi v Riu de Janeiro Matej Tóth.

Nechýbal ani strieborný štvorkajak v zložení Juraj Tarr, Tibor Linka, Denis Myšák a už spomínaný Erik Vlček, strieborný vodný slalomár Matej Beňuš, vodní slalomári Jakub Grigar a Jana Dukátová, kajakári Martina Kohlová a Vincent Farkas, strelkyňa Danka Barteková, plavci Richard Nagy a Katarína Listopadová i triatlonista Richard Varga. Spomínaní športovci sa rozdelili na dva tímy.

Jeden viedol prezident SOV František Chmelár a druhý koučoval nový šéf SOV Anton Siekel. Napriek tomu, že išlo o exhibíciu, v súbojoch sa naši reprezentanti nešetrili. To sa páčilo aj divákom, ktorí niekoľkokrát vytlieskali našich hrdinov z Brazílie. „Výsledok bol druhoradý. Šport nám dal veľa a teraz je načase, aby sme to vracali naspäť. Vyzbierané peniažky z akcie totiž pôjdu na projekt, ktorý sa volá Zamerané na talenty,“ dodala naša kajakárka Martina Kohlová.