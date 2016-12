FOTO Phelps na seba zavesil olympijské medaily: Tipnite si, koľko vážia jeho úspechy

Spolu vážili viac než 8,2 kg. Okrem 23 zlatých má 31-ročný plavecký fenomén doma ešte tri strieborné a dve bronzové a nedostižný náskok pred druhou najlepšou olympioničkou Larisa Latyninovou. Bývalá gymnastka Sovietskeho zväzu si vybojovala o desať medailí menej.

„Bol to neuveriteľný pocit. Naozaj to nevyzeralo skutočne,“ opisoval pocit, keď mu na vystretých rukách viselo „8 kíl úspechov“. Na krku by boli príliš veľkou záťažou. Ten pocit podľa neho ešte umocňovala skutočnosť, že za každou z medailí sa skrýva jedinečný príbeh.

Phelps, ktorý sa po konci kariéry, už raz vrátil hovoril aj o o možnom opätovnom návrate do bazéna. Podľa jeho ženy Nicole ho však do bazéna môže znovu vohnať len syn Boomer, ktorý sa narodil v máji tohto roku. „Dávam tomu tak osem rokov, keď príde za ním a povie: Poďme oci, ešte raz,“ cituje Sports Illustrated jeho ženu Nicole. Len pre zaujímavosť, v roku 2024 bude mať Phelps 39 rokov.