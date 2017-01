FOTO Na Plese v Opere zažiarili aj športovci: Olympijskí víťazi i „Citrón“ s dcérou

Otvoriť plesovú sezónu prišli aj dvaja olympijskí víťazi! Matej Tóth si takúto príležitosť nenechal ujsť a spoločnosť mu robila jeho manželka Lenka. Na plesoch popri spoločenskej konverzácii predovšetkým tancujú, ani s tým v podaní Tóthovcov nebol byť problém. „Tanec a ja? Nie je to úplná katastrofa. Keď máme chuť a je dobrá nálada, s manželkou si zatancujeme radi, nehanbíme sa. Absolvovali sme aj zopár lekcií, aby sme si to oživili,“ prezradil nám ešte pred plesom zlatý muž z Ria.

Predpísaným odevom na podujatí v historickej budove Slovnského národného divadla bol najvyššie možné, teda white tie alebo black tie. „Smoking mám vlastný, kúpil som si ho vlani, keďže som bol napríklad na Krištáľovom krídle a neskôr som v ňom absolvoval ešte niekoľko akcií. Teraz mám dokonca ponuku od jednej spoločnosti, že ma oblečie do fraku, tak uvidím, v čom napokon pôjdem,“ podotkol.

Bratranci Škantárovci sú väčšinou nerozlučná dvojica, no z olympijských víťazov vo vodnom slalome zavítal na najprestížnejšiu spoločenskú udalosť roka len Ladislav s manželkou Evou. Pozvánku na Ples v opere dostali aj po minulé roky, no teraz sa medzi smotánkou predstavili po prvý raz.

„Teraz je ideálny čas, aby sme šli. Posledný rok bol ťažký, často som bol z domu preč. Nie je veľa príležitostí byť spolu. Máme malú dcéru a už jej vieme vysvetliť, že nebudeme doma,“ prezradil Ladislav Škantár, ktorý spoločne s bratrancom Petrom získali na olympijských hrách v Riu de Janeiro zlaté medaily.

Lacova manželka Eva si bola šaty skúšať práve v čase, keď sme mu zavolali. „Šla sama, do šiat sa veľmi nevyznám,“ zasmial sa Ladislav Škantár. „Máme jednu veľmi dobrú známu krajčírku, ktorá mi ušila smoking namieru,“ doplnil zlatý medailista z olympijských hier v Riu de Janeiro. Problém by so svojou polovičkou nemali mať ani na parkete. Dokonca by mohli zahanbiť aj plesové stálice. „Odmalička som tancoval v oravskom súbore. Ak budú hrať ľuďovky, tak v tom som doma. Trúfam si aj na valčík, takže s tým nebude žiadny problém. Manželka tiež výborná tanečníčka. Snáď jej to nebudme kaziť,“ usmial sa Ladislav Škantár.

Príležitosť spoločensky sa vyžiť neodmietol ani Richard Lintner, šéf hokejovej Tipsport ligy. Populárny „Citrón“ však medzi smotánku nezavítal s manželkou, ale s najstaršou dcérou Kristínou.

Reprezentačný tréner Zdeno Cíger sa bavil v spoločnosti svojej partnerky Xénie a na plese bol aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút. Plesu v Opere sa zúčastnil taktiež bývalý slovenský atlét a vedúci slovenskej výpravy na olympiáde v Riu de Janeiro Peter Korčok spoločne s manželkou.