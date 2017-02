FOTO Polroka po olympiáde je Rio na zaplakanie: Po hrách zostali dlhy a útočiská narkomanov

Po olympiáde sa nehovorí v Brazílii o tom, aký športový karneval dokázali usporiadať, ale hlavne o dlhoch. Organizátori stále nevyplatili pohľadávky za viac ako 36 miliónov eur. Veritelia sú už vraj bezradní a pochybujú, že peniaze za stavby či služby niekedy uvidia. Olympiáda totiž nepriniesla pre Rio okrem zvýšenia kriminálnej činnosti a dlhov nič, čo by chudobné mesta a Brazíliu aspoň na chvíľu vytrhlo z recesia.

Organizátori vrazili do hier približne 12 miliárd eur – budovali infraštruktúra, štadióny i ubytovanie pre športovcov. Účet? Viac než smutný. Plánovalo sa, že z olympijskej dediny za 940 miliónov eur bude bývanie pre bežných občanov. Z 3604 bytov sa predalo len zanedbateľných 260.

S realitou sa museli zmieriť aj športoviská. Najväčší športový areál Deodoro, kde vodní slalomári Slovenska vypádlovali zlato a striebro, je zavretý a zarastá burinou. Mestu sa vôbec nedarí ho posunúť do rúk súkromného správcu. Rovnako je na tom aj golfový areál za 19 miliónov. Hŕstka hráčov z okolia nedokáže zaplatiť účty za jeho údržbu. Obyčajný Brazílčan na to proste nemá. Z olympijského parku sa stalo mesto duchov, kde už nie sú udržiavané kvetinové záhony a aj keď tam niekoho stretnete, tak je to zlodej alebo narkoman.

Pohľad hlavne na plavecký areál je veľmi smutný. Ak sa Rio preslávilo zelenou vodou v bazéne pre skokanov do vody, tak teraz prišli na rad ešte horšie veci. Hlavný bazén od olympiády nenapustili a v bazéne pre zahriatie sa by sa možno teraz nevykúpalo ani prasa.

Čítajte viac VIDEO Olympiádu v Riu zakončili veľkolepou šou: FOTO So športovcami sa lúčili aj sporo odeté krásky

Golfové ihriská, či plavecký areál by mohli byť Brazílčanom ukradnuté, ale to čo sa stalo s ich pýchou – futbalovým štadiónom Maracana, to by sme mohli nazvať ako úder do tváre obyčajným obyvateľom Ria, ktorí desaťročia zabúdali na starosti každodenného života v tomto svätostánku. Kým kedysi bol Štadión novinára Maria Filha rajom fanúšikov a futbalových hviezd, tak dnes sa stal útočiskom vandalov a zlodejov. Zoschnutý trávnik, vytrhané stoličky či pokradnuté televízne obrazovky sú toho len dôkazom.

Dejisko otváracieho šampionátu olympiády rekonštruovali pred majstrovstvami sveta vo futbale za takmer 500 miliónov eur. Momentálne je však odpojený od elektrickej energie, keďže nezaplatený účet za ňu sa vyšplhal na milión eur. „To ako dopadla Maracana, je presným obrazom toho, ako boli olympijské hry spravované,“ vysvetlil Mauricio Santoro, politológ na Rio de Janeiro State University, a dodal: „Obyčajní Brazílčania si nikdy nepôjdu zahrať golf alebo nenavštívia iné športoviská, ale Maracana je niečo iné. Je to pre nich najväčší klenot z koruny.“ Momentálne však zaprášený, ktorý čaká na svojho bohatého správcu.