FOTO Sagan sa po kauze zavrel s manželkou doma: Pozrite, v akom luxuse sa skrýva!

Manželka Katka sprevádza Petra na všetkých podujatiach po celom svete, ale tentokrát uprednostnila oddych pred tromi týždňami na „starej dáme“ a zostala doma v Monaku. Môže za to dieťatko, ktoré nosí pod srdcom. V šiestom mesiaci tehotenstva by bolo pravdepodobne náročné zvládnuť tisícky kilometrov na francúzskych cestách.

Teraz sú už Saganovci spolu. Nečakane si tak môžu aspoň na pár dní užiť voľno v luxusnom apartmáne. Do jedného z najmenších štátov sveta sa Sagan presťahoval pred tromi rokmi. V kniežatstve, v ktorom žije iba 35-tisíc obyvateľov, sa tak zaradili medzi ostatné športové hviezdy, ako sú napríklad pilot F1 Nico Rosberg či slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková, alebo srbský tenista Novak Djokovič. Pri hľadaní nového bývania sa však zapotil. „Peťovi trvalo asi rok, kým si našiel byt,“ prezradil Petrov otec Ľubomír Sagan.

V Monte Carle sa vždy nájde niekoľko voľných apartmánov, ale každý z nich niečo stojí. Ten Saganov apartmán so štyrmi izbami a výhľadom na more na ulici des Papalins mohol stáť od 6,5 do 10 miliónov eur. Sagan ho však má z čoho splácať. Jeho momentálny plat v Bora-hansgrohe činí približne šesť miliónov eur. Ako to v Saganovom apartmáne vyzerá, ši môžete pozrieť vo fotogalérii.

Okrem monackého bývania Sagan vlastní aj rodinný dom v rodnej Žiline. Pred pár mesiacmi dokonca kúpil honosné sídlo v mestskej časti Žiliny Závodie. Megastavbu však na papieri vlastní jeho otec Ľubomír. Aby Sagan nebol iba takým rádovým občanom Monaka, ktorý len si tam zdaní svoju výplatu, tak pri pobreží Stredozemného mora aj podniká. Podľa tunajšieho živnostenského úradu sa jeho firma zaoberá propagáciou cyklistiky a organizáciou cyklistických súťaží.