FOTO Saganov nový tím opäť raz prestrelil: Peter na taký trapas do konca života nezabudne

Rodák zo Žiliny odštartuje novú sezónu pod novým zamestnávateľom Bora-Hansgrohe, ktorý mu ročne prisľúbil 6 miliónov eur, na pretekoch u protinožcoch. Deväť dní sa bude pasovať s nástrahami austrálskych ciest. Presne na tom istom mieste ako 19-ročný pochopil, že môže byť dobrý cyklista, keď sa držal vpredu s najlepšími.

Sagan pristal v Adelaide viac ako dva týždne pred začiatkom podujatia (14. – 22. januára). „Chcem si pred pretekmi a sezónou ešte dobre zatrénovať. Toto podujatie má vysoký štandard a patrí do kalendára World Tour, preto sa budeme snažiť s tímom odviesť dobrú robotu a uvidíme, čo z toho vypáli,“ prezradil pre web pretekov po dlhom lete Sagan.

Spokojnosť s prítomnosťou Tourminátora neskrýval ani riaditeľov pretekov Mike Turtur: „Peter je veľmi populárny a pre nás je cťou privítať ho opäť v Južnej Austrálii. S jeho účasťou zrastie kredit podujatia.“ O Sagana, ktorý pricestoval na južnú pologuľu už tradične aj spolu s manželkou Katarínou, bol už na letisku veľký záujem. Ihneď si začali plniť aj svoje marketingové povinnosti, keď sa vyfotili s párom klokanich mláďat. „Tento malý zázrak nás totálne dostal,“ skomentoval fotografiu so zvieratkom Sagan.

Tento malý zázrak nás totálne dostal! P.S.: Trénujeme do budúcnosti ;-) Amazed by this little cutie. P.S.: We're practicing for the future ;-) Fotka uverejnená používateľom Peter Sagan (@petosagan), Dec 28, 2016 o 10:43 PST

O spopularizovanie Sagana a hlavne svojho tímu sa snaží aj jeho nový zamestnávateľ Bora-Hansgrohe, ale zatiaľ im to veľmi nejde. O poriadny trapas sa postarali aj pri prílete Sagana do Austrálie, keď na Facebook pridali fotky už z príletovej haly. Na jednej z nich slovenského jazdca s maskotom podujatia, klokanom, by nebolo nič zlé, keby ju na sociálnych sieťach neotitulkovali: „Peter Sagan je už v Austrálii s jeho manželkou Katarínou.“ „Katarína vyzerá dobre,“ reagoval so smiechom hneď prvý čitateľ. Asi ťažko by sme tomu verili, že usmievavá Katka sa nahodila do kostýmu maskota Oppyho.