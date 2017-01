FOTO Silvester slovenských športovcov: Niektorí makali, Višňovský sa bál o člena rodiny!

Bývalý skvelý obranca si záver roka predstavoval úplne inak, pretože podvečer na Silvestra mu ušiel pes Angelo a aj svojich fanúšikov na Facebooku poprosil, aby mu pomohli s hľadaním štvornohého člena rodiny, ktorý sa potuloval na Záhorí. Nakoniec mal však príbeh šťastný koniec, thajský ridgeback sa šťastne vrátil domov a Ľubo Višňovský si tak môže povedať, že ako na Nový rok, tak po celý rok.

Ďalšie slovenské športové hviezdy strávili koniec roka v rodinnom kruhu, niektoré oddychovali a niektoré ostali verné svojmu povolaniu a ani na Silvestra sa len tak nečinne nepovaľovali. Nasťa Kuzminová zobrala celú rodinku na bežky a okrem manžela Daniela jej robili spoločnosť aj deti – syn Jelisej a dcéra Olívia.

V kruhu rodiny si záver tohto roka vychutnal aj Športovec roka 2016 chodec Matej Tóth. Chodeckú obuv však olympijský víťaz aj so svojimi dcérami a manželkou vymenil za lyže a spoločné chvíle strávili na bielych svahoch v okolí Banskej Bystrice. Do hôr zamieril aj hokejista Martin Réway, ktorý strávil koniec roka v kruhu kamarátov a na Nový rok si určite zaželal, aby ho poslúchalo zdravie, keďže problémy so srdcom ho vyradili z hry na celú sezónu.

Ďalší hokejista Marek Viedenský, ktorý takisto ako Réway laboruje pre zdravotné problémy, si Silvester spestril ohňostrojom. „Z Novej Dubnice tým hádam nebudem môcť strašiť zvieratá a deti,“ napísal na Instagram útočník Slovana. Reprezentačný futbalista Róbert Mak a krídelník Zenitu Petrohrad si momentálne užíva voľno od zelených trávnikov a koncoročné sviatky strávil, samozrejme, so svojou rodinou. Na Silvestra sa však vybral so svojou manželkou na lyžovačku do talianskych Dolomitov, odkiaľ svojim priaznivcom zaželal v novom roku všetko dobré.

Druhá časť našich športovcov však na príchod nového roka nebrala ohľad a tvrdo zarezávala. Dominika Cibulková zamierila ku protinožcom, kde už tradične začína tenisová sezóna. Pred granslamom v Melbourne ju však čaká prvý turnaj v roku v Brisbane. Naň odletela v predstihu, aj so svojim manželom Michalom Navarom. Keďže podľa Dominiky trval presun z Bratislavy do Austrálie 24 hodín, musela si zvykať na iné časové pásmo. A ako inak, tréningom! „To je môj spôsob, ako poraziť časový posun,“ zvestovala Domča na sociálnej sieti.

Čítajte viac FOTO Winter Classic už klope na dvere: Slovenské hviezdy vyvetrali sexi priateľky

V Austrálii je v plnom nasadení aj cyklista Peter Sagan, ktorý zaháji novú sezónu v Adelaide. Aj jemu je počas tréningového obdobia po blízku jeho manželka Katka, no hviezdny jazdec aj tak trénuje odušu. Okrem prípravy na bicykli drie aj vo fitku, tak ako tomu bolo na Silvestra.

Radosť nám robia aj lyžiarky Veronika Velez-Zuzulová s Petrou Vlhovou, ktoré sa po pretekoch v rakúskom Semmeringu presunuli do slovinského Mariboru. Tam si pripravujú na slalom v Záhrebe a cez víkend ich čaká Svetový pohár práve v Maribore. „Posledný spoločný tréning v tomto roku, ktorý nebol zlý, ale dúfam, že rok 2017 bude ešte lepší,“ napísala Velez-Zuzulová na Facebook.

Čítajte viac Bude mať Velez Zuzulová nástupcu? Veronikin otec to o vnukovi povedal na rovinu

Počas posledných minút starého roka nelenili ani hokejisti v zámorí. Trojica z nich vyvetrala svoje polovičky na ploche futbalového štadióna v Toronte, kde sa v nedeľu večer uskutoční duel pod holým nebom. Na klzisku sa tak objavili útočníci Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo z Detroitu, ktorý bol súperom Toronta, v ktorom pôsobí obranca Martin Marinčin.