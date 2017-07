FOTO Šokovali vás nohy Saganovho kolegu na Tour? Odborník odhalil tajomstvo ich vzhľadu!

Rýchle šprintérske etapy, ale aj doslova zničujúce horské z pretekárov vyžmýkajú aj posledné zvyšky energie. Nečudo, že najmä víťazi etáp v cieli doslova padajú od vyčerpania k zemi.

Náročnosť „starej dámy“ sa rozhodol zdokumentovať kolega Petra Sagana z Bory-hansgrohe Pawel Poljanski. Ten uverejnil na instagrame fotografiu, kde ukázal fanúšikom zničené nohy po 16 etapách.

„Myslím, že po šestnástich etapách vyzerajú moje nohy trochu unavene,“ dopísal Poljanski k fotografii, ktorá slabým povahám naženie strach.

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

FOTO VNÚTRI Peter Sagan na pohrebe svojho kolegu: S manželkou by ste ho možno ani nespoznali!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!

Vysvetlenie navretých žíl na jeho nohách je pomerne jednoduché: "Nie je to normálne, je to extrém. Ale Poljanski to trochu nafúkol. Prišiel do cieľa dehydrovaný a doplnil cukry, po čom došlo k výbuchu energie a prudkej regenerácii. Žily potom takto vybehnú, pretože sa chladia," vysvetlil lekár Petr Benčík pre blesk.cz.