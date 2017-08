FOTO Šokujúca smrť známej atlétky: Jej telo našli v ďalekej Číne

Sedemnásteho júla sa zapíše čiernymi písmenami do kroniky poľskej atletiky. Práve v tento deň našli nehybné telo mladej Elizy ležať v byte v čínskom Čcheng-tu, kde pracovala ako učiteľka angličtiny. „Hovorila som s ňou v nedeľu nadránom. Chystala sa do práce, ale nakoniec do nej neprišla. Jej spolubývajúci zmizol,“ prezradila pre Sportowefakty.wp.pl sestra Alexandra.

Celá jej smrť je zahalená rúškom tajomstva. Čínska polícia zadržala jej telo a podrobí ho pitve. Ihneď sa začali síriť špekulácie, čo mohlo Gawrylukovú poslať na druhý svet. Záhadné je zmiznutie spolubývajúceho, no smrť nemusela nastať cudzím zavinením. Bývala atlétka totiž trpela arytmiou srdca. „Pred jej odchodom do Číny sme sa chceli ešte stretnúť a oživiť zážitky z minulosti. Nepodarilo sa nám to. Človek si vždy myslí, že je ešte na to čas,“ zaspomínal si Elizin bývalý tréner Zbigniew Ludwichowski.

