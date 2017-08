FOTO Šou sa začala: Mayweather a McGregor sú už vo Vegas! Ktorý z nich sa lepšie obliekol?

Ako prvý dorazil do amerického mesta v nevadskej púšti McGregor, no len polhodinku po ňom sa v uliciach Las Vegas objavil aj jeho konkurent Mayweather. Obaja zožali veľkolepé ovácie, pretože pred halou už na nich čakalo tisíce fanúšikov.

Obaja bojovníci boli vkusne nahodení, veď Floyd sa ukázal v červeno-čiernej kockovanej košeli a čiernom klobúku, ktorý doplnil priehľadnými okuliarmi. Aj Conor sa predviedol ako elegán, keď sa nahodil do modrého-fialového obleku, dokonca si zobral aj kravatu a takisto nezabudol na slnečné okuliare. Zhodnotiť ich outfity môžete vo fotogalérii!

„McGregor je náročný súper, ale je poraziteľný a pred zápasom sa udržiavam v pokoji. Mám rýchle ruky aj nohy a čistú myseľ,“ nechal sa počuť po príchode do Las Vegas Floyd Mayweather. Ostrejší prejav však predviedol írsky boxer: „Nie je na mňa pripravený a môže si hovoriť o mne čo chce, ale nesmie zabúdať, že už hovorí o novom boxerskom bohu!“

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Očakávaný súboj dvoch legiend bojových športov je na programe v sobotu v Las Vegas, v miestnej aréne, ktorá prijme 20-tisíc fanúšikov. Súboj však budú sledovať stovky miliónov divákov po celom svete.

Čo hovoria na zápas slovenskí odborníci?

Tomi KID Kovács (box): "Keby sa bojovalo v klietke podľa pravidiel MMA, Mayweather je bez šance. Bude sa však boxovať a ako ja hovorím, toto je naša obývačka a preto podľa mňa McGregor nemá šancu. Už to síce nie je ten Floyd Mayweather čo predtým, vracia sa po určitej pauze a to nikdy nie je jednoduché, ale stále je to velikán."

Ivan Buchinger (MMA): "Tento zápas je predovšetkým divadlom pre divákov. Napriek tomu v ňom vidím význam aj zo športového hľadiska, pretože ak by sa Conorovi podarilo zvíťaziť, ľudia by inak začali vnímať MMA. Reálne má samozrejme väčšie šance Mayweather a myslím si, že vyhrá. Stať sa však môže hocičo, stačí jeden presný úder."