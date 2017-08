FOTO Takto sa to robí: Krásna ringgirl pozýva na pästiarsky súboj storočia!

Arianny Celeste je azda tým najlepším a najkrajším na svete, čo môže v ringu počas prestávok medzi kolami stáť. Za sebou má niekoľko prestížnych zápasov UFC, ale počas najočakávanejšej bitky roka v sobotu 26. augusta ju medzi štyrmi povrazmi neuvidíme. Napriek tomu pozýva na sledovanie. Nie však do Las Vegas, kde je už T-Mobile Arena už beznádejne vypredaná, ale na Miami do jedného slávneho klubu. No kto by jej pozvanie odmietol?

