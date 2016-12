FOTO: Trapas biatlonovej kráľovnej na galavečere: Gábina, čo to máš medzi nohami?

Slávnosť sa konala v jednom z pražských hotelov a laureáti pózovali novinárom v civile po príchode. Výnimkou nebola ani Gábina Koukalová, ktorá prišla športovo oblečená v mikine a rifliach. Na tom by nebolo nič zlé, no keď si sadla na schody a usmievala sa do objektívu, novinári si všimli, že má na nohaviciach práve na nesprávnom mieste dierku.

Počas galavečera to však bola opäť dokonale nahodená kráska. V zaujímavom outfite patrila Koukalová medzi najkrajšie dámy na slávnosti a na jej malý trapas sa rýchlo zabudlo.

Biatlonistka však priznala, že sviatky doma tráviť nebude, keďže odchádza do Rakúska, kde sa bude chystať na ďalšie preteky Svetového pohára.