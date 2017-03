FOTO Vianoce svetových hviezd: Narcis Ronaldo, plavecká kráľovná geniálne ozdobila stromček!

Tenistky na kurtoch pútajú pozornosť nielen svojimi výkonmi, ale aj sexi postavami a aj preto fanúšikov poteší každá nová fotografia, ktorá sa objaví na sociálnych sieťach. Nežné pohlavie bolo tento rok veľmi aktívne – krásne sviatky svojim fanúšikom popriali Ana Ivanovičová, Sabine Lisická, Caroline Wozniacká, Maria Šarapovová, Karolína a Kristýna Plíškové a tiež svetová jednotka Angelique Kerberová.

Z futbalistov opäť vyčnieval Cristiano Ronaldo, ktorý v sebe nezaprel narcisa a priaznivcom poprial šťastné a veselé so selfie svojej voskovej figuríny. Jeho sok z Barcelony Neymar pobavil outfitom, keď si k stromčeku zvolil kostým Santa Clausa, akurát v letnej verzii s krátkymi nohavicami. Na sociálnych sieťach pobavil aj Cesc Fabregas z Chelsea, ktorý k sebe na Štedrý večer pozval Mathieua Flaminiho – obaja sú výborní priatelia ešte z čias, keď pôsobili v Arsenale. Flamini u Fabregasa doma plnil úlohu skutočného Santu a všetci sa na tom dobre bavili.

Mario Götze zvolil exotiku a na Vianoce zavítal so svojou sexi priateľkou do Dubaja. Robert Lewandowski strávil večer so svojou manželkou, no o rok už budú o takomto čase v trojici, pretože očakávajú prírastok do rodiny. Brankár Kasper Schmeichel poprial krásne sviatky fanúšikom Leicestru City pri svojom stromčeku a stredopoliar Arsenalu Granit Xhaka vytvoril vtipnú koláž, do ktorej zakomponoval aj svoju priateľku.

Zaujímavý spôsob zdobenia stromčeka zvolila plavecká hviezda Katinka Hosszúová, keď na vrch naskladala svoje štyri medaily z olympiády v Riu. Majster sveta F1 Nico Rosberg si užíval večer so svojou manželkou a dcérkou a synčekom sa pochválil taktiež trojnásobný víťaz Tour de France Chris Froome, ktorý ho prezliekol za elfa.

Elitný obranca a jedna z najväčších hviezd NHL P. K. Subban takisto pozdravila fanúšikov v rodinnom kruhu svojho domova a večeru s najbližšími si vychutnala aj lyžiarka Lara Gutová, aktuálna držiteľka krištáľového glóbusu.