FOTO VNÚTRI: Biatlonová kráľovná ukázala sexi zadok. Pohľad naň vás zamrazí

Biatlonový kolotoč sa počas vianočných sviatkov zastavil, ale esá tohto športu dostali pozvánku na exhibičné preteky v nemeckom Gelsenkirchene. Na štart pretekov pred zrakmi 54-tisicov fanúšikov na futbalovom štadióne sa postavila aj česká dvojica Michal Šlesinger a Gabriela Koukalová.

Lenže Veltins-Arena sa stala pre populárnu Gabinu skôr pohrebiskom ako bojovým poľom, na ktorom by si pripísala ďalší triumf. Duo spoza rieky Moravy nakoniec obsadilo až siedme miesto, čo je po minuloročnom striebre trochu sklamanie. „Veľmi ma to mrzí, že som to Bouškovi skazila,“ ospravedlňovala sa na Facebooku „Koukalka“, ktorej umiestnenie v poli porazených nebolo jediným problémom.

„Dnešná odrenina a pád na strelnici beriem ako trest za to, že som sa dlho neozvala. Len dúfam, že to nebude nič horšie, ako paviání zadok. Pretože to, čo je schované pod ľadom, vyzerá omnoho horšie,“ posťažovala sa Koukalová. Pri pohľade na jej poodhalené „zhorené“ pozadie si nikto nevie predstaviť, ako by to mohlo byť ešte horšie. Veď na zaguľatené tvary pozadia biatlonistky sa vynárajú rôzne myšlienky.