FOTO VNÚTRI: Sagan opäť mení svoj imidž: Peťo, veď vyzeráš ako z oscarového filmu

Ako malý chlapec Peter Sagan zbožňoval film Titanic. Na oscarovú snímku s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe ho musela vziať sestra do kina. A to niekoľkokrát. „Už vtedy som si všimol, aký je to skvelý herec,“ vtipkoval po rokoch. "Keď bol Peťo malý, DiCaprio bol jeho vzor. Musela som ho strihávať rovnako," priznala dávnejšie Saganova sestra Danka. V Žiline má vlastný salón a bola bratovou dvornou kaderníčkou.

DiCaprio sa napevno usídlil v srdci dvojnásobného majstra sveta a aj dnes je jeho obľúbencom. Za film Zmŕtvychvstanie (The Revenant) získal Američan vytúženého Oscara pre najlepší mužský herecký výkon v hlavnej role.

Tím Bora-Hansgrohe, kam Sagan prestúpil, je v týchto dňoch sústredení v Španielsku. Počas tlačovky vo Valencii sa ukázal s dlhou bradou, ktorú predtým nikdy nenosil. Možno sa opäť inšpiroval hereckým idolom a jeho poslednou snímkou. Leo tam hrá lovca a obchodníka s kožušinami.

Slovenský pretekár bude v novej sezóne poľovať na ďalšie cyklistické trofeje. Verme, že podobne úspešne ako DiCaprio na Oscara.