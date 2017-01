FOTO VNÚTRI: Sagana si pre jeho imidž opäť podal internet: Peťo, veď vyzeráš už ako slávna herečka!

Peter Sagan je veľkým fanúšikom di Capria a možno po vzore hlavnej postavy z jeho filmu Revenant , ktorý mu vyniesol konečne populárneho Oscara, si nechal zapustiť bradu a ešte dlhšie vlasy. Prezentoval sa tak na prvej tlačovke jeho nového tímu Bora -Hansgrohe. A musíte uznať, že istá podoba tam bola.

Lenže Saganovi dochádzajú pravdepodobne vzory a inšpirácie. Veď s dlhými vlasmi sa už nemá na koho podobať. V tomto smere mu však vďačne poradili fanúšikovia na sociálnych sieťach. Tí sa mu vysmievajú, že na oficiálnych fotografiách svojho nového tímu Bora-Hangrohe má účes ako známa herečka. Áno, uhádli ste, ak ste tipovali populárnu Jennifer Anistonovú. Kaderníčka stajne si pred oficiálnym fotením nemeckého tímu asi napozerala všetky série Priateľov za sebou, keď Sagana urobila na populárnu Rachel.

Ešte šťastie, že spod prilby Saganovi nevejú vlásky ako na oficiálnej fotke. Asi ťažko by si ich počas špurtu vo finiši dokázal prehadzovať, ako futbalisti ofinku. A možno sa aj do prvých pretekov ostrihá. Veľa času nemá. V sobotu totiž štartuje na austrálskom etapovom podujatí Tour Down Under. Kryť mu chrbát a aj pomáhať bude krajan Michael Kolář.