FOTO Vychádzajúca hviezda slovenského plávania ladí formu pred MS: Podmaníková v Turecku nezaháľa!

Naše plávanie po odchode Martiny Moravcovej v posledných rokoch napreduje a príkladom je aj 19-ročná vychádzajúca hviezda z Topoľčian. Tá sa momentálne pripravuje na vrchol tejto sezóny. „Akurát som v Turecku, kde absolvujem 10-dňovú záverečnú prípravu na svetový šampionát v Budapešti,“ prezradila nám plavkyňa, ktorá drží slovenské rekordy na 50, 100 a 200 m prsia.

Ako to však presne na kempe pred MS vyzerá? „V porovnaní s inými sústredeniami mám teraz viac voľného času, a to preto, že už sa blíži šampionát, no mám aj dni, keď mám tri tréningy,“ priblížila Andrea a pokračovala: „Teraz to už nie je o objeme naplávaných kilometrov, ale o rýchlosti a kvalite tréningu. Tréningový cyklus mám 5+1, čo znamená: päť tréningov vo vode a plus jeden voľný, samozrejme, do toho ešte suchá príprava.“

Keďže sa Podmaníková nachádza v krajine, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, aj naša plavkyňa si užije slnko a more. „Keď mám voľno pol dňa, chodievame k moru. Tam relaxujem a snažím sa načerpať nové sily na zvyšné tréningy, aby boli čo najkvalitnejšie,“ uzavrela slovenská rekordmanka v prsiach.