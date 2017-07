FOTO Športovkyne a ich zadočky: Slovenská plavkyňa vyráža dych, Hantuchová nestarne!

Majú tisíce či dokonca milióny fanúšikov, no pre mnohých z nich sú úspechy slávnych športovkýň až druhoradé. Slovenské či svetové hviezdy sa neraz podelia so svojimi priaznivcami okrem víťazstiev aj o horúce zábery, pričom niektoré z nich to robia ako na bežiacom páse a na sociálnych sieťach zásobujú fanúšikov fotografiami dokonalých postáv. Takéto zábery majú úspech najmä v lete, pozrite si tie najhorúcejšie zadočky z našej i medzinárodnej scény. Rozhodne sa je čím kochať.