FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Aj keď sa hovorí, že medzi párikom je to skôr len taký flirt, tak posledné fotografie to veľmi nenaznačujú. Párik sa počas krátke dovolenky rozložil na romantickom talianskom ostrove Capri a ich spoločné užívanie ničnerobenia na pláži bolo poriadne nabité erotikou.

Nicole sa pri o 13 rokov mladšom partnerovi cíti ako znovuzrodená. Potvrdila to na pláži, kde by sa jej gymnastickú zostavu nemuseli hanbiť ani vrcholové športovkyne. Kúsky, ktoré začala stvárať, keď si ju svetová desiatka zobrala do parády a začala preťahovať, boli ako vystrihnuté z učebnice modernej . Keď vystrúhala pred ním „šnúru“ tak aj tenistovi s prezývkou „babyfederer“ musela spadnúť sánka veľmi nízko. Viac však pobavila poloha cikajúceho psíka a keď Nicole vystrela ruky nad hlavú, tak to len bol pohľad pre Bohov. Vychutnať si to môžete vo fotogalérii!

Zdá sa, že sú spolu šťastní a vo svojom vzťahu už vychytali všetky muchy. Mali sa z čoho poučiť. Dimitrov sa niekoľko rokov preťahoval s ruskou tenistku Mariou Šarapovovou. Bývalá členka skupiny Pussycat Doll niekoľko rokov zohrievala posteľ trojnásobnému majstrovi sveta F1 Hamiltonovi.