FOTO Zo známej atlétky by ste v noci pustili do gatí: Keď uvidíte jej tvár, pochopíte prečo!

Na tele má viac než tridsať tetovaní a to jej nestačí. Američanka sa na šampionáte ukázala v skvelej forme, vo finále skončila na deviatom mieste. No zaujala aj svojím vzhľadom.

Inika si totiž pred každými pretekmi na tvár nanáša čierne tiene – no nielen na očné viečka. Robí zo seba ozajstnú čarodejnicu. Keď si k tomu pripočítame množstvo tetovaní, ktoré má na tele, vyjde nám skutočne strašidelný obraz.

McPhersonová však nie je žiadne neviniatko. Pred tromi mala pozitívny dopingový test na kokaín. Ten jej vystavil dvojročný zákaz, i keď sa rodáčka z Texasu bránila.

„Rozhodne to nebolo nič, čo by mi pomáhalo v pretekoch a výkonoch, Nechcela som užiť žiadnu látku, ktorá by mi mala pomôcť k atletickým úspechom,“ vyjadrila sa čarodejnica Inika. Možno jej divoké skrášľovacie metódy najbližšie pomôžu aj k medaile z MS.