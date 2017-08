VIDEO Gesto, ktoré nemá v dejinách obdobu: Španielsky plavec urobil niečo úchvatné!

To, čo sa udialo v uliciach Barcelony, netreba príliš pripomínať, no španielsky plavec chcel na tento ohavný čin upozorniť a hlavne na uctenie si obetí vyčíňania šialenca. V Maďarsku sa mu však nedostalo odozvy, tak sa rozhodol, že spraví niečo po svojom.

Pred štartom jeho rozplavby sa normálne postavil na štartovací stupienok, no po signále zostal na ňom stáť a vydržal tak celú minútu. Alvarez sa jednoducho nechcel zmieriť s tým, že Medzinárodná plavecká federácia jeho požiadavke nevyhovela.

Následne po minúte skočil do bazéna a svoju rozplavbu dokončil so značnou stratou, čo mi ale nevadilo. „No, a? Tak som odštartoval neskôr... Je mi to jedno, pretože som získal pocit, ktorý je cennejší ako zlato,“ hrdo povedal Fernando Alvarez.