Grigar si to v kuchyni rozdal s Homolom: Prečo si vodnoslalomár musí pri varení liečiť dušu?

Obaja milujú šport a obaja robia reprezentovaním Slovensku dobré meno. Tentoraz však vymenili pretekárske auto a kajak za kuchársku zásteru. Grigar s Homolom ukázali, že im kulinársky cit nechýba. Pod drobnohľadom šéfkuchára Juraja Kolárika pripravili chutné jedlá.

Z dielne mladíkov vyšla nátierka zo sušených paradajok, syrom, cesnakom, šalotkou korením a bazalkou. Hlavným jedlom bol steak z vysokej roštenky. Prílohou boli pečené zemiaky, alebo šťuchané zemiaky s rozmarínom olivovým olejom a rozmarínom. Nechýbal ani chutný dezert. Osladili si život s čokoládovo lávovou tortičkou s brandy.

„Bola to veľmi príjemná zmena, pretože mám rád varenie a zjem takmer každé jedlo. Čas od času strávim pri sporáku aj niekoľko hodín. Rád zdokonaľujem svoje kulinárske schopnosti. Taktiež s obľubou navarím priateľke. Najradšej však som, keď varíme spolu,“ prezradil pre denník Plus JEDEN DEŇ Matej Homola.

Súboj na ostrie noža skôr vnímali ako skvelú príležitosť nazbierať nové nápady na chutné jedlá. Kto dal do varenia viac srdca? Jakub je podľa nášho automobilového pretekára majster v šľahaní. „Musím povedať, že Kubo je zdatný vo varení ako som si všimol. Išlo mu to lepšie v šľahaní bielkov a žĺtkov, lebo má veľké kajakárske ruky,“ zdôraznil s úsmevom.

Mile dámy, určite by ste privítali týchto pohľadných a šikovných športovcov po svojom boku. Najmä ak by vám vyvárali a vy by ste mohli mať vyložené nohy. Maťo je však pre vašu škodu zadaný. Neplatí to o Jakubovi, ktorý sa len nedávno rozišiel so svojou priateľkou.

„Som veľmi rád za tento nápad, s Maťom sme si to užili, bola sranda a bol to dobrý zážitok v kruhu skvelých ľudí. Momentálne sa snažím spamätať z ťažkého rozchodu a svoju dušu si často doma liečim pri varení chutných jedál,“ prezradil pre náš denník Grigar.