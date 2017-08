FOTO Hackeri vykradli mobil Vonnovej: Zábery kao z porna, pýcha Tigera Woodsa váš šokuje!

Vonnová a Woods tvorili pár krátko na to, ako sa prevalili jeho aférky so zástupom mileniek a rozviedol sa s manželkou. Dve americké hviezdy spolu chodili takmer tri roky a svoj vzťah ukončili po vzájomnej dohode. Vraj na seba nemali čas. To možno aj bude pravý dôvod, keďže v posteli im to muselo určite klapať. Záber nahého Woodsa a jeho pýchy, ktorý zverejnil portál Celeb Jihad, by uspokojil azda každú.

Ani olympijská víťazka sa nemá za čo teda hanbiť, i keď útok hackerov jej určite nabúral, aspoň po psychickej stránke, prípravu na novú sezónu. „Krádež súkromných intímnych fotografií z telefónu je odporné a opovrhnutia hodné,“ napísal v oficiálnom stanovisku pre People hovorca Vonnovej a dodal: „Lindsey podnikne všetky právne kroky na ochranu a presadzovanie svojich záujmov. Verí, že osoby, ktoré majú krádež na svedomí a rovnako aj webové stránky zodpovedné za zverejnenie by mali byť trestne stíhané.“

Fotografie boli vytvorené v čase randenia páru, teda v rokoch 2012 až 2015. Vonnovej vyšportované telo sa príliš nezmenilo, ale Tiger pridal a borí sa momentálne s problémami. Podstupuje totiž liečbu pre závislých na liekoch. Aj tu však platí pravidlo, že aj zlá reklama je reklama. Niektoré fotografie sú však také pikantné, že ich nemožno zverejniť.