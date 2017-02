Slováci sú na MS v lyžovaní na posmech: Prečo si prevzali medailu ako vandráci?

Témou sú kombinézy nášho tímu, v ktorých vyrazili na štart a postupne porazili favorizovaných Nemcov, Talianov, Švajčiarov a len o 8 stotín podľahli vo finále Francúzom. „Toto je veľmi zvláštne. Prečo Slováci ako jediní nemajú spoločné farby kombinéz a každý jazdi v inej?“. Rozoberajú vo veľkom vo Švajčiarsku, Rakúsku i Nemecku. Slovákov sa na to pýtali zahraničné média aj bezprostredne po pretekoch

„Všetci to tu rozoberajú a pýtajú sa nás na to. Kombinéza každého z nás vyjadruje charakter nášho ja. To, čo však vidia ľudia navonok nie je dôležité ako to, že všetci sme mali srdce a veľkú túžbu získať pre Slovensko medailu,“ vysvetľovala Veronika Velez Zuzulová, prečo Slováci na rozdiel od ostatných krajín pretekali v rozdielnych farbách i motívoch.

Rovnako sa predstavili aj pri slávnostnom odovzdávaní medailií. Kým prví Francúzi a tretí Švédi boli oblečení v jednotných tímových kompletoch, naši stáli v rifliach a každý v inej bunde. Prečo je tomu tak? Pýtali sme zástupcov Slovenskej lyžiarskej asociácie.

„Každý z našich reprezentantov má svojich partnerov a my momentálne nemáme toľko prostriedkov, aby sme vedeli zabezpečiť toľko kombinéz pre všetkých našich pretekárov. Chceme však túto vec vyriešiť, čo najskôr. V tejto záležitosti už rokujeme s potencionálnou firmou, ktorá by nám vedela tieto veci zabezpečiť. Treba však aj povedať, nie je dôležité aké máme kombinézy, ale to, čo vieme predviesť na kopci. A naši reprezentanti predviedli v St. Moritzi veľké veci, keď získali pre Slovensko historickú medailu, za čo im patrí veľká vďaka,“ povedal nám zástupca Slovenskej lyžiarskej asociácie a šéf úseku Alpských disciplín Michal Rajčan.

Strieborná medaila bola prvá nielen pre rodáčku z Bratislavy, ale aj celé naše slovenské lyžovanie. Napriek tomu veľké oslavy v jej prípade i ostatných našich pretekárov išli bokom. Dôvod je jasný, sobotňajší slalom. „Po ceremoniáli som rýchlo utekela na hotel. Na druhý deň ráno som totiž mala tréning. Oslavovať budem, ale až po posledných pretekoch v Aspene,“ dodala Veronika Velez Zuzulová.