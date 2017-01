Heroický výkon Velez Zuzulovej napriek chorobe! Po prvom kole mieri za víťazstvom

Už na štart sa jej ťažko vstávalo. Aj vďaka teplému a liečivému čaju sa však postavila na nohy. Do pretekov sa pustila tak ako ju poznáme s veľkou eleganciou a vervou, čo dokumentuje aj jej čas v prvom kole, ktoré vyhrala s náskokom 39 stotín. „Bude to boj, pretože v noci som ochorela a cítim sa veľmi zle, takže sa snažím robiť, čo najviac,“ povedala v cieli Veronika.

V prvom kole vypadli viaceré favoritky na čele s tou najväčšou Mikaelou Shiffrinovou. Môže za to najmä náročná trať, ktorú organizátori postavili. „Ciele sú v druhom kole najvyššie. Staval to mužský tréner, bolo to vidieť, nebolo to ľahké kolo, navyše podložka bola dosť hrboľatá, bolo to nerovnomerné. Budem sa snažiť teraz na chvíľu vypnúť, hoci to nie je pre mňa momentálne jednoduché. Je to jeden z najťažších slalomov v sezóne a preto ma mrzí, že som ochorela,“ doplnila Veronika.

Veronika si v prvom kole vybudovala náskok 39 stotín sekundy pred Rakúšankou Bernadette Schildovou. Druhá naša pretekárka Petra Vlhová figuruje na štvrtej pozícii so stratou +0,48 s. Druhé kolo začína o 16.15 h.