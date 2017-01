Higuain si vyrobil poriadny trapas: Kvôli tejto FOTO sa kanonierovi všetci smejú

Počas predsezónneho zápasu na ihrisku West Hamu si fanúšikovia ihneď všimli, že obtiahnutý dres na Higuainovi nezvýrazňuje jeho vyšportované telo, ale skôr veľké brucho, ktoré by u profesionálnych športovcov nemalo čo robiť.

Argentínčan sa ihneď dostal pod paľbu kritiky, že za 90 miliónov eur by mal predsa len vyzerať úplne inak. S kilami navyše tak bývalý spoluhráč Mareka Hamšíka musel zabojovať, no fanúšikov „Starej dámy“ si získal desiatimi gólmi v jesennej časti Serie A.

V posledných dňoch sa chcel Higuain pochváliť fanúšikom, že je v ideálnej forme, o čom svedčí aj jeho postava, no zdá sa, že to opäť prehnal – tentoraz nie s jedlom, ale skôr s Photoshopom. Usvedčila ho totiž palubovka telocvične, v ktorej zarezával. Do pol pása vyzlečený kanonier Juventusu chcel vyzerať lepšie, lenže podivný tvar podlahy všetko prezradil a bolo jasné, že pred uverejnením s fotografiou ešte niekto narábal.

Na sociálnych sieťach si z 29-ročného futbalistu ihneď všetci robili srandu a z trapasu sa Higuain nemal ako vykrútiť. Fotografiu dokonca z Instagramu ani nestiahol a svieti tam stále. Je očividné, že Argentínčan je v oveľa lepšej kondícii ako na začiatku sezóny, ale ako sa hovorí, menej je niekedy viac.