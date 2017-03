Jakeš odcestoval na Rely Dakar: Snáď ma nezadržia na letisku

Dakar 2017 odštartuje 2. januára v Paraguaji, cieľ bude tradične v argentínskom Buenos Aires. Tam sa Jakeš vlani dostal len spolu s podporným tímom, keďže pre zranenie musel z pretekov odstúpiť. „Nemusel som pokračovať spolu s kolónou, no chcel som ostať s mojimi chlapcami. Bolo to bolestivých desať dní, ale už som na to dávno zabudol,“ vravel s úsmevom.

V dobrej nálade

Do Južnej Ameriky odchádzal evidentne v lepšej pohode než minulý rok. Okrem zháňania peňazí na poslednú chvíľu ho vtedy postretlo aj nešťastie na ceste. Do vozovky mu mimo obce vbehol chodec a zrážku neprežil. Hoci Jakeš nebol na vine, tragédia ním otriasla. Okrem psychickej kondície má skvelú aj fyzičku, azda najlepšiu v pretekárskej kariére.

„Mám natrénované, som pripravený a veľmi sa teším. Už nech sa to začne,“ želal si Ivan. „Dal som tomu najviac, koľko som mohol. Na jeseň si ma vzal na starosť osobný kondičný tréner Milan Kabát a tvrdo sme makali. Vo fitku HDC som bol ešte aj dnes,“ pochvaľoval si Ivan. Jazdil aj na motorke, no v chladnom počasí to príliš nepreháňal. „Lepšie je byť zdravý v posilke ako chorý na motorke,“ vysvetlil.

Francúzska spojka

Súčasťou Jakeš Dakar Teamu sú tento rok Dick Kvetňanský, Marián Smyčka, Jaroslav Beran a David Frétigné. Posledný menovaný je u jakešovcov nováčikom. Ide o bývalého francúzskeho pretekára, ktorý Dakar niekoľkokrát absolvoval ako jazdec na motorke a v roku 2009 dokonca skončil na 3. mieste v celkovej klasifikácii.

„Bude tam mať svojho zverenca, ktorý pôjde kategóriu maratón. Francúzi nám ponúkli túto spoluprácu a sme za ňu veľmi vďační. Ide s nami ako konzultant a vravel, že pomôže, s čím bude treba. Mať v tíme človeka z krajiny organizátorov je skvelé,“ vyzdvihol Jakeš. Rely Dakar aj po presune do Južnej Ameriky naďalej organizuje francúzska spoločnosť A.S.O, ktorá má na starosti napríklad aj cyklistickú Tour de France.

Puzdro na zbrane

Pretekári, ktorí sa predstavia na 38. ročníku Dakaru, naloďovali techniku už pred mesiacom. Jakeš a spol tiež, no jednu dôležitú súčiastku zohnal až neskôr, a tak si ju bral so sebou do lietadla. „Ide o predné tlmiče. Máme ich v puzdre na zbrane, tak dúfam, že na letisku bude všetko v poriadku a nezadržia ma tam,“ smial sa Ivan.

„Ide o drahú vec a potrebujem ju mať na očiach. Snáď mi ju dovolia vziať na palubu,“ vyslovil prianie. „S tvojím vzhľadom dosť pochybujem,“ podpichol bradatého kamaráta Kvetňanský. Potom spolu nasadli do auta a vydali sa smerom na Schwechat.