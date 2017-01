Jakeša nezastavil ani zásah bleskom: Slovenský Ropocob na Rely Dakar pokračuje!

„Vošli sme do búrky a veľa toho neviem. Zrazu som mal pred očami zelené. Bolí ma celá ľavá strana, ucho a oči. Som z toho rozhodený, ale snáď to bude do rána v poriadku,“ vravel Jakeš v rozhovore pre RTVS v cieli 3. etapy.

Následne zašiel do lekárskeho centra, kde sa podrobil prvotným vyšetreniam. „Ivanovi spravili testy na EKG a nie sú úplne jednoznačné. Musí ísť teda do nemocnice. Snažil sa to odmietnuť (a pokračovať na vlastnú zodpovednosť – pozn. red.), no podľa pravidiel by ho mohli vylúčiť zo súťaže. Problém môže nastať vo chvíli, keď si ho v nemocnici budú chcieť nechať. Ivan sa necíti až tak zle, bolí ho ruka a má problémy s videním,“ vysvetľoval pre verejnoprávnu televíziu Dick Kvetňanský, manažér Jakeš Dakar Teamu.

Priamo z kliniky v argentínskom Jujuy povedal Jakeš o zásahu bleskom trochu viac. „Zhruba pri 300. kilometri začalo pršať a šľahali blesky. Bohužial, jeden z nich ma skoro trafil. Nezasiahlo ma to priamo, blesk zrejme udrel v tesnej blízkosti. Zľakol som sa, a poriadne. Dostal som poriadnu ranu, cítil som to na ruke,“ opísal situáciu pre TA 3. „Bolí ma ucho, brní mi v krku a ľavej ruke, ale inak som v poriadku,“ doplnil k téme.

Kvetňanský potom v nočných hodinách poslal fanúšikom vytúženú správu. „Ivan Jakeš je OK!!! Robocop ráno na štarte 4. etapy,“ napísal na Facebooku.

Cieľom 43-ročného pretekára bolo umiestniť sa do 3. miesta, v ideálnom prípade celý Dakar vyhrať. Momentálne sa nachádza na 12. meiste so stratou 40 minút a 57 sekúnd na vedúceho Španiela Joana Barredu. „Dakar trvá 14 dní a je to lotéria. Dnes sa stali veci, s ktorými nikto nepočítal. Jazdci, ktorí boli v popredí, tam zrazu nie sú, veľa ľudí sa zranilo. Ja mám silnú najmä druhú polovicu pretekov a budem sa to snažiť potvrdiť,“ povedal odhodlane.