Jakešovi so Svitkom pred štartom Rely Dakar nechýba sebavedomie: Ideme vyhrať!

„Umiestnenie do tretieho miesta bude skvelé, ale chcem vyhrať Dakar. Idem tam s týmto cieľom,“ vyhlásil sebavedomo Ivan Jakeš. Na rely si pripíše jubilejnú desiatu účasť. Najlepší výsledok zaznamenal v roku 2013, keď skončil celkovo štvrtý. „Dokázal som, že viem vyhrať nejaké etapy a dúfam, že nejaké pribudnú aj tento rok,“ pripomenul úspechy z Dakaru 2015, keď bol najrýchlejší v 10. a poslednej 12. etape.

Taktika je z jeho pohľadu jasná: „Od začiatku sa budem snažiť ísť čo najlepšie, aby mi poprední jazdci neušli a potom zrýchľovať.“ Rovnaké ambície má aj druhý slovenský zástupca Štefan Svitko, ktorý absolvoval viacero pretekov aj počas sezóny. Zdokonalil sa najmä v navigácii. „Zrejme mi to pomohlo, no posledných pár mesiacov som bol zase bez pretekárskej záťaže, takže chvíľu potrvá, kým sa do toho dostanem,“ konštatoval.

Vlani zajazdil dosiaľ najlepší výsledok slovenského pretekára. Okrem toho, že vyhral 10. etapu, ho v celkovom poradí klasifikovali na fantastickom 2. mieste. Ambície má teda právom vysoké. „Bol by som zlý športovec, keby som povedal, že chcem skončiť na horšom mieste, než aké som už dosiahol. Vyhrať však chce každý, inak by tam nešiel,“ upozornil na tvrdú konkurenciu.

Slováci sa zhodujú, že top favoritom v kategórii motocyklov bude obhajca prvenstva Toby Price. Austrálčan minulý rok vyhral päť z dvanástich etáp a podľa Jakeša so Svitkom je technicky najlepší jazdec zo všetkých. „Aj on je však len človek a robí chyby,“ doplnili. To, či sa ich smelé plány naplnili, sa dozvieme 14. januára po úmorných 8 818 kilometroch. Azda ich absolvujú všetky a bez ujmy na zdraví.