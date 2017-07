Slovenský supertalent panuje európskemu boxu: Triebeľová na ME opäť triumfovala!

Slovenská reprezentantka zvíťazila v nedeľňajšom finále v kategórii do 57 kg nad Vilmou Viitanenovou z Fínska na body 4:1 na majstrovstvách Európy starších (17 - 18 rokov) a mladších dorasteniek (15 - 16. r.) v Sofii. Iba 16-ročná talentovaná rodáčka z Klina, ktorú trénersky vedie jej otec Peter, obhájila v bulharskej metropole medzi mladšími dorastenkami zlatú medailu.

Najcennejší kov získala aj vlani v septembri na kontinentálnom šampionáte tejto vekovej kategórie v tureckom meste Ordu (vtedy v kategórii do 54 kg vyhrala nad Ruskou Valeriou Rodionovovou 2:1 na body, pozn.) a postarala sa medzi ženami o premiérový titul majstra Európy pre Slovenskú republiku v ére samostatnosti.

"Jessica mala dnes vo finále veľmi dobrú fínsku súperku, s ktorou si však fantasticky poradila. Všetky kolá vyhrala s prehľadom, pri konečnom bodovom hodnotení akurát jeden rozhodca z nepochopiteľných dôvodov ´uletel´, ale to nám nevadí. Na tomto šampionáte si Jessica získala veľký rešpekt. Teší nás aj pochvala od trénerov iných zúčastnených výprav, že bola najlepšia boxerka na celom turnaji," informoval agentúru SITA spokojný otec a tréner úspešnej pästiarky Peter Triebeľ.

Jediná nominovaná Slovenka na ME 2017 zvládla v hlavnom meste Bulharska všetky štyri duely v ringu. Na úvod si ešte v pondelok poradila s Rumunkou Georgianou Eugeniou Balcovou, vo štvrtkovom štvrťfinále zdolala Angelinu Glebovovú z Ruska a v sobotňajšom semifinále zvíťazila rovnako jednoznačne 5:0 na body aj nad Francescou Piovou z Talianska. "Je to neskutočný pocit získať druhýkrát v rade zlato na majstrovstvách Európy. Tie dva mesiace ťažkých tréningov a neustáleho cestovania stali za to," vyjadrila sa pre Plus JEDEN DEŇ už dvojnásobná majsterka Európy.

V nedeľňajšom rozhodujúcom dueli o zlato Jessica Triebeľová pokorila Fínku Vilmu Viitanenovú, ktorá sa do finále prebojovala sobotňajším semifinálovým triumfom nad Emily Pertholdovou z Nemecka 4:1 na body. "Nesmierne nás teší, že Jessica obstála na ME 2017 v takejto silnej konkurencii. Pri finálovom dueli ju povzbudzovali ľudia z maďarskej či ukrajinskej výpravy a aj zástupcovia z iných krajín. Všetci ju začínajú rešpektovať," dodal Peter Triebeľ, otec a tréner už dvojnásobnej kontinentálnej šampiónky medzi mladšími dorastenkami.