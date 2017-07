Kapitán Danko opäť úraduje: Neuveríte, prečo podľa SNS vylúčili Sagana z Tour!

„Peter Sagan nemal prsty v páde britského pretekára Marka Cavendisha. Priložené video jednoznačne dokumentuje, že Peter si držal svoju pozíciu a za pád Cavendisha nemôže,“ napísala vládna strana v statuse na Facebooku.

SNS, ktorej predsedom je Andrej Danko a ktorý sa už niekoľkokrát stal terčom vtipov za svoje popletené výroky, ďalej tvrdí, že za Saganovým koncom je aj to, že je Slovák. „Čudné rozhodnutia sa dejú v športovom svete, ktorý by mal byť férový. Zjavne tým, že Peter je Slovák a je fenomenálny cyklista, prekáža mnohým konkurentom. Je to facka svetovej cyklistike,“ stojí v stanovisku politického subjektu.

Určite rozhodcovská komisia zložená z členov rôznych krajín nebrala do úvahy nič iné, len to, že Sagan je Slovák a presne kvôli tomu potrebujú vylúčiť najväčšiu hviezdu pelotónu z Tour de France. Okrem toho žilinský rodák súťaží v nemeckom tíme a jazdí na bicykloch americkej značky.

Podobnú „krivdu a sprisahanie“ zažili Slováci len nedávno na ME do 21 rokov vo futbale, keď nás z hry o semifinále vyradil výsledok duelu Talianska s Nemeckom (1:0). V závere zápasu bolo evidentné, že oba tímy si boli vedomé toho, že tento výsledok ich posúva ďalej a len si prihrávali loptu na poliacej čiare.

Robert Fico vtedy napísal list prezidentovi UEFA, no Andrej Danko sa na niečo podobne nechystá. „Nie som typ politika, ktorý bude vypisovať organizátorom a funkcionárom za hrubé porušenie alebo zneužitie právomocí. Nedá mi však ako fanúšikovi slovenského športu a v mene Slovenskej národnej strany, ktorú zastupujem, vyjadriť morálnu podporu svetovému cyklistovi Petrovi Saganovi. Viem, aké to je byť neprávom odsúdený a plne si uvedomujem svoju zodpovednosť za férové jednanie nielen v športovom svete,“ priniesla agentúra TASR vyjadrenie predsedu parlamentu.