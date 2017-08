Kličkov premožiteľ sa mal vyspať s krásnou manželkou svojho soka: Takáto je však pravda!

Aféra nabrala rozmery po tom, čo Khan obvinil svoju ženu na internete z cudzoložstva. A pritom to začalo celkom nevinne. „S manželkou sme sa rozhodli, že sa rozídeme. Ja som v Dubaji, prajem jej všetko najlepšie,“ napísal Khan na Twitteri.

Pridal však aj niečo oveľa štipľavejšie. „Opustila si moju rodinu pre tohto? Ďalšieho boxera? Chcem rozvod,“ uviedol Khan a mieril na premožiteľa Vladimíra Klička. „Joshua si môže vziať to, čo mu zo zlatokopky zostalo,“ povedal.

Anthony Joshua bol z celej veci poriadne prekvapený a svojmu krajanovi na sociálnej sieti ihneď kontroval. „Sranda bokom, verím, že svoje problémy dokážete vyriešiť, ale s tvojou ženou som sa nikdy nestretol. Okrem toho mám rád tú svoju,“ napísal premožiteľ Vladimira Klička svojmu sokovi.

Dvadsaťsedemročný rodák z Watfordu tak tvrdil, že krásnu Faryal nikdy nestretol a tobôž s ňou nemal žiadny pomer. Teraz je jasné, že Joshua neklamal a právom bol z celej veci zmätený. Všetko uviedla na pravú mieru práve Khanova manželka. „To, čo sa deje, je totálne nedorozumenie. Obrázky konverzácie, ktoré Amirovi niekto poslal, sú falošné a nikdy sme sa ani nestretli. Potom z neho hovoril hnev, keďže si neuvedomil, že nič z toho nie je pravdivé,“ napísala Faryal.

Joshuovi sa ospravedlnil aj sám boxer. „Nahneval som sa ako každý iný muž, ale teraz viem, že to nie je pravda. Som rád, že je všetko vyriešené a držím ti palce,“ napísal Khan na sociálnej sieti. Potvrdil však aj to, že sa so svojou manželkou napriek všetkému rozvádza. To značí, že sa strhne boj o majetok v hodnote približne 30 miliónov libier.