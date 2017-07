Kličkov premožiteľ prehovoril o súboji storočia: Ako vidí šance McGregora proti Mayweatherovi?

McGregor s Mayweatherom majú za sebou promo turné so štyrmi zastávkami v Los Angeles, Toronte, New Yorku a Londýne. Na spoločných vystúpeniach oboch borcov to poriadne vrelo a jeden druhému si nič nedarovali.

V rečníckej vložke však predsa len zožal väčší úspech írsky bojovník UFC. McGregor nenechal na svojom protivníkovi z boxerského ringu jedinú suchú nitku, no 26. augusta to bude zrejme o niečom inom. V boxerskom ringu je jasným favoritom Floyd Mayweather.

Úctyhodná je aj jeho bilancia, pretože za celú kariéru ani raz neokúsil príchuť porážky so skóre 49:0, zatiaľ čo pre McGregora pôjde o vôbec prvé vystúpenie v ringu. Dvadsaťosemročný Ír si napriek tomu verí, no jeho šance sú len veľmi malé, čo si uvedomuje aj Anthony Joshua.

„Myslím si, že vyhrá Mayweather, som jeho fanúšikom. Každý si ho pamätá len z posledných desiatich súbojov, no mal to poriadne ťažké. Je to však zábava a McGregor vie veľmi dobre, ako ju predať. S Floydom však nevy*ebe nikto. Poctivo si všetko odpracoval,“ vyjadril sa k očakávanému súboju posledný premožiteľ Vladimira Klička.