KOMENTÁR: Prečo sme za športovca roka zvolili Tótha a nie Sagana?

Rok 2016 bol pre slovenský šport fantastický, najmä v podaní indivuduálnych pretekárov. Rodáci z našej päťmiliónovej krajiny víťazili nad svetom. Znova a znova. Dožičili nám opojný pocit radosti, hrdosti a dodali sebavedomia.

Zvoliť najlepšieho športovca nebolo vôbec jednoduché. Napokon som sa rozhodol – podobne ako 68 ďalších kolegov – pre Mateja Tótha. Prečo? Pretože olympiáda je len raz za štyri roky a na ďalšej sa už nemusí zúčastniť. Pretože vyhral zlato v kráľovnej športov, atletike. Pretože má mimoriadne charakterové kvality a o úspech sa rád podelí s fanúšikmi aj na úkor času s rodinou. Peter Sagan zažil najlepší rok kariéry, no najmä v poslednej kategórii strácal na ostatných body. Športovec roka by nemal byť len úžasný pretekár, ale ponúkať komplexný balík.

Odkazy fanúšikom na sociálnych sieťach sú síce pekné, no málo autentické. Ľudia chcú svojich športových hrdinov vidieť naživo, pozdraviť ich, vypýtať si autogram či spraviť si spoločnú fotku. Najmä deti. Pre ne to môže byť zážitok na celý život, ktorý ich inšpiruje k zdravému životnému štýlu alebo samotnej dráhe športovca. Veď aj väčšina súčasných hviezd si pamätá okamih, keď v mladosti stretli svoj vzor.

Peter nebol príliš zdieľny ani vo chvíľach, keď za ním novinári (bez ohľadu na charakter média) cestovali tisícky kilometrov. Ak si chce udržiavať odstup, chápem, niektorí športovci sú takí. Mal by však pochopiť, že žurnalisti nie sú jeho nepriatelia. Chceme ho len priblížiť našim čitateľom, divákom či poslucháčom – jeho fanúšikom.

Šport by mal ľudí predovšetkým spájať, nie rozdeľovať. Na to by sme nemali zabúdať. Vyhrať by si zaslúžili viacerí, víťaz môže byť len jeden, jednoducho tak to v anketách chodí. Tento rok sme to mali poriadne zložité. Pevne verím, že aj nabudúce.