Sagan nemá konkurenciu vo svete a ani na Slovensku: Po siedmykrát ovládol Zlatý pedál

Slovenský Tourminátor sa opäť dokázal prekonať. Po prvý raz v kariére vyhral veľkú jarnú klasiku, keď triumfoval na Okolo Flámska. Na prvých majstrovstvách Európy, na ktorých mohli pretekať aj jazdci kategórie Elite, taktiež nenašiel premožiteľa. V júli ovládol piatykrát za sebou súťaž o zelený dres na Tour de France, tentoraz s historicky najvyšším počtom bodov. Všetko vyšperkoval obhajobou titulu majstra sveta na šampionáte v Dauhe.

„Je neuveriteľné, čo Peter dosiahol, neviem, kam ďalej by sa ešte mohol posunúť,“ povedal s veľkým uznaním prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara. Na margo ostatných výsledkov našich pretekárov doplnil: „Mám to šťastie, že už štyri roky po sebe hovorím, že to bol najúspešnejší rok slovenskej cyklistiky. Dnes to môžem zopakovať.“

Druhé miesto v hlavnej kategórii obsadil úspešný paralympionik Jozef Metelka. Na hrách v Riu vybojoval dve zlaté a jednu striebornú medailu. K nim pridal aj svetový rekord na para MS na dráhe. Tretiu priečku obsadil cestný cyklista Patrik Tybor, cenu za celoživotný prínos športu si odniesol Bohuslav Kujovič za výchovu talentov v okolí Trnavy. Titul Miss cyklistiky za rok 2016 patrí Bianke Lánikovej.

Víťazi jednotlivých kategórií

Cyklotrial: Tatiana Janíčková

Cyklokros: Martin Haring

Sálová cyklistika: Nicole Frýbortová

Masters: Milan Barényi

Zdravotne znevýhodnený: Jozef Metelka

BMX/bikros: Kristína Madarásová

Horská cyklistika zjazd/four cross: Adam Rojčk

Horská cyklistika cross country: Michal Lami

Dráhová cyklistika: Alžbeta Pavlendová

Cestná cyklistika: Peter Sagan

Talent roka 2016: Matúš Štočk

Cena za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku: Bohuš Kujovič

Cena za mimoriadny športový výkon: Štvorica ACT 4 Slovakia: Henrietta Domin, Viktória Glofák, Dóra Szabó, Alica Vinczeová; Michael Kolář a Juraj Sagan: za mimoriadny športový výkon počs MS 2016 v CC v Dohe.

Miss Cyklistika 2016: 1. miesto: Bianka Lániková, 2. miesto: Miroslava Turzová, 3. miesto: Mariana Fiamová

Zlatý pedál 2016 – celkový víťaz: 1. miesto – Peter Sagan, 2. miesto – Jozef Metelka, 3. miesto – Patrik Tybor