Kráľovná biatlonu má žiarlivého manžela: Koukalovej sexi telo stráži ako oko v hlave

Pred televíznymi kamerami sa počas pretekov preháňa v celotelovej kombinéze, ktorú ma ušitú namieru. Do popredia idú Koukalovej sexi krivky, čo oceňujú najmä páni. Okrem vypracovanej postavy česká biatlonistka vždy vystupuje nalíčená a upravená. Prednedávnom sa vyjadrila, že by si nevedela predstaviť preteky, kde by nebola upravená a bez make-upu.

Možno práve týmto si získala srdce svojho manžela Petra. Gábina patrí k najkrajším biatlonistkám sveta a pochopiteľne má množstvo fanúšikov, ktorí ju v cieli často čakajú s transparentom „Gabi, milujeme ťa“.

Ak by ste boli na mieste jej muža, žiarlili by ste? „Samozrejme, že trochu žiarlim. V mojej pozícii by sa rovnako správal asi každý chlap. Stále sú okolo nej cudzí ľudia, čo od nej neustále niečo chcú. Musím však povedať, že mám božskú ženu,“ priznal v rozhovore pre isport.cz Petr Koukal.