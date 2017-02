Kráľovná biatlonu pred MS takmer zinfarktovala: Z ničoho nič musela ísť pod nôž!

Taká obyčajná triesočka dokáže poriadne skomplikovať život. Koukalová vie o tom svoje. Malý kúsok dreva si síce z prsta vybrala, no problém nezmizol. Prišli bolesti, miesto zahnisalo a opuchlo, na tréningu už nemohla rukou poriadne hýbať a už vôbec strieľať. A práve v ten deň lekár tímu odišiel domov. „Najskôr som to považovala za banalitu, ale potom už nie,“ povedala pre idnes.cz Koukalová.

Akčná biatlonistka nasadla do auta s manželom a v nedeľu o polnoci už bola v ordinácii tímového doktora Dobeša. Ten urobil, čo bolo treba, no rana predsa len zostala. Český tím v nedeľu oznámil, že všetci reprezentanti sú pred MS v poriadku.

Koukalová ako profesionálka nechcela robiť zbytočný rozruch. Ale tréner Zdeněk Vítek všetko „vyzvonil“. Česká šampiónka už v utorok trénovala na trati v Hochfilzene, kde ju vo štvrtok čaká s tímom miešaná štafeta. „Pôjdem aj cez bolesť, nič iné mi neostáva,“ potvrdila Gabriela.

To, že kouč všetko zverejnil ju trochu nahnevalo. A možno aj právom, keďže teraz dala echo súperkám, že jej ruka nie je celkom v poriadku, i keď sa vraj dobre hojí. A priama Gábina mu to natrela na sociálnej sieti. „Chcem vám povedať niečo ohľadom vyjadrenia Zdendy Vítka. Asi dobre nevyhodnotil, čo sa hodí hovoriť do médií, ja by som si to nechala pre seba. Už viete, ako vznikla jeho prezývka Bleky – toto je dôkaz, že občas zbytočne blekotá,“ poslala Koukalová koučovi trochu ostrejší odkaz.