Materské povinnosti narúšajú prípravu Kuzminovej: Manžel vyšiel von s neočakávanou pravdou!

Nikto nečakal zázraky, ale Nasťa po vynechaní zmiešanej štafety potvrdila, že aj po dlhej pauza zavinenej materskými povinnosťami stále patrí medzi užšiu svetovú špičku biatlonistiek. V jej najobľúbenejšej disciplíne v šprinte na 7,5 kilometra s jednou chybou na strelnici skončila na výbornom ôsmom mieste. Nebyť zaváhania, tak mohla pri troche šťastia v piatok oslavovať bronz.

„Na pódium bolo treba zastrieľať dve nuly, no ja som spokojná. Bežecky som sa cítila dobre, streľba ležmo ma povzbudila. Trochu sa bolo treba zamyslieť na strelnici, ktorý stav si vyberiete, pretože fúkal točivý vietor,“ povedala na margo výkonu v šprnte dvojnásobná olympijská víťazka Kuzminová. Jej umiestnenie je po slovách jej manžela i trénera v jednej osobe omnoho cennejšie. „Ukázala, že je členkou svetovej špičky. Veľa ľudí o tom nevie, že ešte kojí doteraz, tak ej to pre ňu veľmi ťažké trénovať i byť matkou. Jednoducho to však má v sebe a stále môže bojovať o popredné miesta,“ vysvetlil pre RTVS manžel Daniel, ktorý spolu s Anastasiou vychováva deväťročného syna Jeliseja a jedenapolročnú dcérku Olíviu.

V nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 kilometrov štartovali len dve Slovenky – Kuzminová a Paulina Fialková. Kuzminová urobila na strelnici tri chyby a prepadla sa na konečné 13. miesto. Skokankou pretekov sa stala Fialková, ktorá obsadila skvelú 12. priečku. Vybojovať si ju musela štartom až z 31. pozície. Ťažila hlavne z bežeckej časti a len z dvoch nevybielených terčíkov. „Ani sa mi tomu nechce veriť, takýto výsledkový skok. Podarilo sa mi to, čo mi v sezóne unikalo, napriek snahe. Veľmi sa teším, určite ma to povzbudilo. Síce mi najlepšia desiatka tesne ušla, no iné je dôležité, hlavne som si zvýšila sebavedomie a už sa teším na ďalšie preteky,“ neskrývala svoje pocity v cieli Fialková.

V Hochfilzene majú ženy ešte v pláne individuálnych štartov vytrvalostné preteky i preteky s hromadným štartom. „Už kujeme ďalšie plány, rozprávala som sa aj s Danielom Kuzminom, ktorý mi povedal, že Nasťa vytrvalostné preteky vynechá a sústredí sa na tie záverečné s hromadným štartom,“ prezradila Trénerka reprezentácie žien Anna Murínová.