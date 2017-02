Kuzminová sa poriadne vytrápila: Len ťažko sa mi hľadajú slová na ospravedlnenie

"Bojovala som s chorobu, vynechala dva Svetové poháre a ťažko sa mi hľadajú slová na ospravedlnenie," povedala. "Kto šport pozná, tak vie, že na top úrovni dosť vyčerpáva. Do sezóny som sa naštartovala 6. miestom v slovinskej Pokljuke, no prišli komplikácie. Ešte so zdravím bojujem, snažím sa pripraviť hlavne na majstrovstvá sveta. Choroba sa prejavila zo dňa na deň horúčkami a musela som zmeniť tréningový plán, namiesto prípravy v Anterselve som využila optimálne podmienky v Osrblí."

Anastasia Kuzminová sa na IBU Cup teší, no na definitívu a potvrdenie štartu si musí počkať. "Čakajú ma ešte kontroly, až lekár povie posledné slovo. Je to na hrane, pre mňa je však dôležité, aby som sa do pondelka, keď odchádzam na MS, dala úplne do poriadku. V tréningoch som kombinovala rôzne miesta, využila som Králiky, aj lyžiarsky okruh na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, trénovala som v Osrblí a záťaž vydržala. Len treba doladiť formu a presvedčiť sa, že naozaj môžem vydať zo seba všetko. Vrátila som sa do biatlonu po druhom dieťati, veľa som odvtedy odrobila a uvedomujem si, že predo mnou je ešte veľký kus práce."

Či bude na IBU Cupe Kuzminová štartovať napovie aj štartovná listina s uzávierkou vo štvrtok o 16.30. "V Osrblí som odtrénovala všetko, s deväťdňovým sústredením a tromi trojdňovými blokmi. Venovala som sa vytrvalosti, sile a po viróze sa nádejne rozbehla. Otestovala som sa v rýchlostných tréningoch, aj komplexne so streľbou, vybrala si najťažšie bežecké úseky s dvoma kopcami. Už mi treba len doladiť detaily a zdokonaliť robotu na strelnici."

Pocity Anastasie Kuzminovej vyvolávajú značný optimizmus. "Podstatné je, že nemám teploty, trápi ma však kašeľ a len dúfam, že nezanechá stopy. Ak lekár povie, že môj štart je riskantný, tak to nebudem siliť, mám však za sebou vydarené tréningy. Samotné preteky budú testovacie a ja len dúfam, že ak neutiahnem beh nohami, tak vyťažím na strelnici."

Na MS v rakúskom Hochfilzene si Anastasia Kuzminová trúfa na top desiatku. "Treba pohodu na strelnici, súperky sa síce zlepšili v behu i streľbe, no ja si myslím, že môžem s nimi rovnocenne bojovať a zaradiť sa do najlepšej desiatky. V ďalšej sezóne by som si tak mohla dať vyššie ciele a na ZOH v Pjongčangu byť stopercentne naladená na maximálne ciele."