FOTO České striptérky sú v kurze! Ďalšia dotlačila legendárneho športovca pred oltár!

Vzťah niekdajšieho pretekára McLarenu Mercedes a Markéty pripomína skôr film Pretty Woman než Mrázika. Češka pracovala v Kolíne nad Rýnom ako tanečnica pri tyči. Fíni sú známi bujarými oslavami a pri jednej takej sa v pánskom klube objavil aj Mika s kamarátmi. Do Markéty sa okamžite zahľadel a ona jeho náklonnosť opätovala.

Škandál bol na svete, v tom čase bol Häkkinen už 10 rokov ženatý. S televíznou reportérkou Erjou Honkanenovou mal dokonca dcéru a syna. To, čo mal byť len úlet či románik, však prešlo do vzťahu, ktorý nedávno spečatili svadbou v blízkosti polárneho kruhu. Do Rovaniemi, hlavného mesta Laponska, sa zišla takmer celá fínska športová smotánka.

Nechýbal pretekár F1 Valtteri Bottas, pretekár rely a dvojnásobný šampión WRC Marcus Grönholm, tenista Jarkko Nieminen, krasokorčuliarka Kiira Korpiová či miss Fínsko 2014 Bea Toivonenová. „V našom spoločnom živote sme spravili ďalší skvelý krok,“ citovali Häkkinenove slová vo fínskych novinách Ilta Sanomat. Azda to bude dlhá spoločná cesta, na ktorej všetci želajú Häkkinenovcom veľa šťastných kilometrov!