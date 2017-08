Slávna fotografka si nevie vynachváliť Sagana: Je to prosto chlap

Má za sebou skutočne zaujímavý životný príbeh. Markéta totiž ako tínedžerka patrila medzi veľké nádeje českého tenisu. O slávu ju však pripravila autonehoda. Definitívne sa ho vzdala v 21 rokoch, kvôli bolestiam chrbta, ktoré ju limitovali. Vybrala sa teda na úplne inú dráhu. Rozhodla sa, že bude fotografka. Inšpiroval ju k tomu otec, ktorý vlastnil reklamnú agentúru. Jedného dňa ju zobral na slávne Tour de France.

Navrátilová si ich vtedy jednoducho zamilovala a ich nerozlučne puto trvá dodnes. „Tour de France je taká výnimočná športová udalosť, že sa vám to musí páčiť, aj keď nemáte vzťah k cyklistike,“ vraví fotografka. Ako sa však hovorí, všetko sa raz musí skončiť. Česká fotoreportérka prezradila, že tohtoročná Tour bola jej posledná, na ktorej bola pracovne.

Dlhých 25 rokov fotila najlepších cyklistov sveta. Nie však popri trati, ale z motorky. Takejto pocty sa dostane len pár ľuďom. V priemere je na Tour ročne iba 12 fotografov, ktorí fotia z motocykla. Niekoľko rokov bola dokonca jediná žena, ktorá to robila. Čo to prezradila aj o našej hviezde Petrovi Saganovi. „Peter Sagan je najvýraznejší, máme ho všetci radi. Je úžasný a má ohromný presah. Je zábavný, skvelý cyklista a nerobí veci, ktoré robia ostatní jazdci. Ja som mala rada aj Fabiana Cancellaru, fotogenický bol aj Armstrong,“ povedala v rozhovore pre denník SME.

Nášho jazdca pozná aj osobne. Práca s ním ju veľmi baví a nevie si vynachváliť jeho krivky. „On je taký výnimočný, že čokoľvek s ním človek robí, tak je to zaujímavé. Fotografovanie nevynímajúc. Petra poznám z Tour de France, no fotila som ho aj na Paríž - Roubaix. Jeho je zaujímavé už len pozorovať, nielen fotiť. Má výraznú tvár, je fotogenický i na pódiu. Je to prosto chlap,“ pokračovala.

Veľmi dobre si pamätá aj na incident, pre ktorý ho rozhodcovia z tohtoročnej Tour vylúčili. Markéta sa pridáva na stranu všetkých Peťových fanúšikov, že za kolíziu s Markom Cavendishom zo 4. etapy nemal byť potrestaný exemplárne. „Bola som tam. Osobne si myslím, že Sagan mohol dostať časovú a bodovú penalizáciu a posledné miesto v priebežnom poradí. Ale diskvalifikácia bola trochu unáhlená a neadekvátna. Všetci vieme, že Cavendish je agresívny cyklista, v tomto prípade špurtoval niekam, kde nebol dostatok miesta. Bohužiaľ, skončilo sa to kolíziou, ktorá v mojich očiach nemá jednoznačného vinníka,“ dodala legendárna ženská fotografka pre denník SME.