Legendárny šprintér, ktorého mal Sagan tento rok prekonať: Tour už nebudem pozerať!

Exemplárny trest v podobe diskvalifikácie vyradil Petra Sagana zo „starej dámy.“ O incidente s Britom Cavendishom sa vyjadrili takmer všetky cyklistické hviezdy, už aj vrátane legendárneho Nemca Erika Zabela. „Môžem povedať, že to nebolo úplne bežné, ale bol to šprintérsky incident a nehoda. Od Petra Sagana a aj Marka Cavendisha to bolo trochu cez čiaru a povedal by som, že tento šprint bol tak trochu neregulárny,“ priniesol jeho reakciu portál sport.sk, pre ktorý rodák z východného Berlína pokračoval. „Rozhodnutie poslať Petra domov a zobrať mu šancu získať šiesty zelený dres v rade je v mojich očiach prehnané.“

Niekdajší „zelený“ muž na Tour de France sa vie vcítiť aj do pocitov slovenského cyklistu. „Je to pre neho veľmi ťažké, že stratil šancu na zisk šiesteho zeleného dresu v rade. Ale, koniec koncov, Peter stratí len jeden rok. Veľa expertov by so mnou súhlasilo, že on to vyhrá zase o rok.“

Dôvodom na optimizmus pre fanúšikov Tourminátora má byť jeho nezlomnosť a stála túžba po víťazstvách. „Pred príchodom na Tour bude oveľa hladnejší, než kedykoľvek predtým, aby mohol vyhrávať ďalšie etapy a získať zelený dres. Toto ho do budúcnosti urobí ešte silnejším a motivovanejším. Peter je super talentovaný a je tou najlepšou vecou, čo sa mohla cyklistike stať za posledných desať rokov.“

Zabel si všimol aj jeden nevídaný moment ohľadom Saganovho vylúčenia. „Povedal, že rešpektuje rozhodnutie, hoci má iný názor, ale čo s tým už narobí, tak ide radšej späť domov za svojou ženou. Je obrovskou persónou a imidžu cyklistiky pomáha neskutočne,“ zaznela poklona bývalej nemeckej hviezdy.

Každé veľké športové podujatie pri nečakanej strate najväčšej persóny príde o pokles záujmu fanúšikov. Jedným z nich bude aj Zabel. „Rok 2017 bude v štatistikách zapísaný, že niekto vyhral zelený dres len preto, lebo tam nebol Sagan. Úprimne? Už ani Tour nebudem pozerať.“

Svoje názory oprel aj o neustály technický pokrok, ktorý berie z jazdcov dávku neopísateľných emócií. „Osobne som unavený z tejto perfektne prepracovanej a prepočítanej taktiky a riadenej cez tímové rádio. Mám veľmi rád jazdcov ako Cavendish a Sagan, pretože sa riadia pocitmi a emóciami, a to je tou najväčšou stratou pre Tour, keď sa komisia rozhodla pre takýto krok. Dvojica hviezdnych pretekárov, ktorí sa riadia svojimi pocitmi, už nie sú na Tour. Unavuje ma pozerať jazdcov, ako robia tento šport na základe počítačov, niečo ako roboti. Ja to skrátka nemám rád. Oveľa viac ma baví pozerať zábavných a šialených chalanov ako sú Sagan a Cavendish.“

