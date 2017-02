Bývala lyžiarka to povedala narovinu: Má Slovensko lepšie podmienky ako Česko?

„Robiť zjazdové lyžovanie v našich krajinách nie je jednoduché. Nemá to systém ani štátnu podporu. A to na oboch stranách. Je to individuálna záležitosť. Záleží na tom, či sa zoženú peniaze na tréning, trénera a zázemie. O lyžiarky nie je postarané ako o futbalistov a hokejistov,“ rozhovorila sa pre SME Charvátová-Křížová.

Sama si dobre uvedomuje, že lyžovanie je individuálny šport a bremeno zodpovednosti spadá na rodičoch, ktorí musia byť až fanatici, aby ich deti niečo dosiahli. „Pamätám si, ako Veronika s rodičmi chodila na tréningy a spávali v stanoch. Úspešné sú vďaka ich pevnej vôli a pomoci úzkeho okruhu ľudí. Na lyžovanie v Česku i na Slovensku sú predpoklady, ale chýba systém,“ ukázala prstom na hlavný problém Oľga.

Slovensko a Česko sa porovnávajú pri každej príležitosti. Výnimkou nie je ani lyžovanie a podmienky v ňom. Možno by sme si mohli myslieť, že u našich bratov je to o niečo lepšie. „Zabudnite. Prečo si myslíte, že tu nie je moja dcéra? Pretože nemala peniaze na trénera. V Česku to však nikoho nezaujíma. Každý si to musí robiť po svojom – buď si zoženie sponzorov, peniaze na trénera, zázemie, alebo má smolu,“ uviedla Charvátová-Křížová, ktorej dcéra Klára je lyžiarkou a syn Dušan reprezentantom v snowboardingu.

Rodáčka zo Zlína vyrastala za iných podmienok ako dnes Vlhová či Velez Zuzulová. V čase socializmu prúdilo do športu viac peňazí, ale ani ona nemala na ružiach ustlané. „Za našich podmienok sa lyžovaním nedalo uživiť. Veľký rozdiel bol medzi mužským a ženským lyžovaním. U mužov to už bolo o peniazoch. Ja nemôžem povedať, že by som z toho finančne vyťažila,“ uviedla na správnu mieru pomery spred 30 rokov Oľga. Dnes už 54-ročná univerzálka sa v kariére dostala len na jednu olympiády a mohla minimálne na tri. V roku 1980 sa nevošla do tímu, kvôli veku a o osem rokov ukončila kariéru, keď jej zväz nesplnil podmienky.