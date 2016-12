Matej Tóth otvorene o Saganovi: Je to svetový fenomén, ja som úplne iný

Úprimne, čakali ste víťazstvo v ankete Športovec roka?

- Určite nie. Klamal by som, keby som povedal, že áno. To, že vyhrám, by mi naozaj nenapadlo ani v najdivokejších snoch.

Čo to pre vás znamená?

- Je to obrovská pocta. Keď si zoberiem, aké mená boli v tejto ankete a keď si zoberiem, že moje meno bude navždy vryté v ankete za rok 2016, je to niečo úžasné. Áno, je to iba anketa a my nešportujeme kvôli nej, ale je skvelé byť takto ocenený. Je to pre mňa naozaj taká čerešnička na torte.

Vy ste na rozdiel od vašich najväčších súperov Dominky Cibulkovej a Petra Sagana športovec i človek z úplne iného súdka. Ako sa dá poraziť takýchto skvelých borcov?

- Táto anketa nebola o súperení medzi nami. Ja som ich neporazil, ale vyhral som anketu. Peťo Sagan je celosvetový fenomén. Ja som iný typ. Športujem, lebo ma to baví a napĺňa.

Ale už aj vy ste populárny, či?

- Je skvelé byť populárny, je to taký príjemný pocit. No preto fakt šport nerobím a nepodnikám rôzne aktivity, aby som bol ešte populárnejší.

Takže Matej Tóth sa ani po tomto triumfe nezmení?

- Veru nezmení. Tie mediálne výstupy, ktoré robím, sú skôr pre propagáciu chôdze a atletiky a nie mňa samotného. Osobne nepotrebujem popularitu. Ja by som už aj uvítal návrat do bežného normálneho života.

Vy ste si na rozdiel od mnohých športových hviezd museli na úspech počkať pomerne dosť dlho. Úspechy ste začali dosahovať až po tridsiatke. Je to posledné slovo Matej Tótha?

- Ja dúfam, že nie. Áno, musel som si počkať na to najlepšie, ale každá etapa mala niečo do seba. Úprimne som sa tešil, aj keď som sa ako 21-ročný dostal na olympiádu a skončil som napokon na 32. mieste. Pre mňa to však boli obrovské skúsenosti. Ja som nikdy nebol extra veľký talent, ktorý by bol majster sveta medzi juniormi a podobne. Preto som si to musel vyslovene odrieť. Ja som ale vedel, že poctivou prácou sa to dá doviesť veľmi ďaleko.

Nuž, áno doviedli ste to naozaj veľmi ďaleko, veď ste majster sveta a olympijský víťaz. Snívali ste vôbec niekedy o takýchto cieľoch?

- Ani vo sne by mi nenapadlo, že to dotiahnem až sem. K tomu ešte vyhrať anketu Športovec roka. Je to však dôsledok poctivej práce.

Vo vašom prípade by to možno mnohí zabalili...

- Išiel som krok za krokom. Najdôležitejšie je, že mňa šport baví a napĺňa. To sa prejavilo aj tieto posledné úspešné roky.

Takže od Mateja Tótha sa máme ešte na čo tešiť?

- Určite áno. Pre mňa je obrovská motivácia aj radosť, ktorú vidíme u ľudí. Toto nie je iba môj úspech, ale celého Slovenska. A to ma motivuje do ďalšej tvrdej roboty.

Vy ste dnes chodcom číslo jeden na svete. No vraj ste snívali o kariére kombajnistu a potom hokejistu...

- Haha, áno, chcel som byť kombajnista. Hokej však bol reálnejší, ale ten si vyžaduje od ranného detstva prípravu. Aj preto u mňa prišlo k rozhodnutiu ísť na atletiku.

Nebanujete? Ako hokejista ste mohli mať dnes miliónový kontrakt.

- Vôbec nie. Ja som šťastný tak, ako to je a čo máme. Žijeme si naozaj krásny život. Áno, keď skončím so športom, nebudem si môcť vyložiť nohy a pozerať sa na svoje investície, ako na seba zarábajú, ale budem musieť ísť tvrdo pracovať. To mi ale vôbec nevadí. Ja sa, naopak, teším na ten život, čo bude potom.

Vy ste známy pedant, čo sa týka životosprávy. Ako vlastne Matej Tóth oslavuje úspechy?

- Pre mňa je dôležité nie ako oslavujem, ale s kým. Najdôležitejšie na týchto chvíľach je, aby som bol s mojimi najbližšími. Aj preto som bol šťastný, že na ankete Športovec roka boli so mnou môj tím a tí najbližší.

Takže žiadny alkohol?

- Ja nie som na veľké bujaré oslavy, ale pre mňa je naj byť v kruhu najbližších. Nepotrebujem k tomu alkohol a podobne.

Pije vôbec Matej Tóth nejaký alkohol?

- Nie som abstinent. Ak mám niečo z chuti vypiť, tak si dám pohár piva alebo vínka. Aj to si dám iba v určitom čase. Tvrdý alkohol nemusím.

Vaši rodičia však na slávnosti chýbali. Prečo?

- Starali sa o naše deti. Už teraz sa teším, ako ich všetkých vystískam.

Počas prenosu ste rozdávali do kamery pusy. Komu patrili?

- Boli práve pre naše deti.

Kto u vás chystá štedrú večeru?

- Manželka jednoznačne. Keď bude potrebovať, určite jej pomôžem. Na mňa je počas Vianoc skôr to venovanie sa deťom. Na čo sa veľmi teším, pretože toho času v poslednom období naozaj nebolo veľa. Už teraz sa veľmi teším.

Ako sa teda Matej Tóth nudí?

- V prvom rade vypnem telefón. Potom budem mať prísny zákaz zapnúť počítač a budeme pozerať rozprávky, hrať nejaké hry. Ak bude pekné počasie a manželka už bude mať na nás nervy, tak nás zrejme pošle von.