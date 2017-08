McGregor nemá žiadne zábrany: Pred súbojom storočia vytiahol na svojho soka citlivú tému!

„Si muž, ktorý bije svoju ženu pred vlastnými deťmi,“ odkázal svojmu súperovi provokačne McGregor. Naráža pri tom na incident, za ktorý si boxerský šampión odpykal 90 dní väzenia natvrdo.

Írsky šampión z UFC je známy svojou obľubou provokovať súperov pred samotným duelom. Súboj boxerského kráľa a kráľa zmiešaných bojových v organizácii UFC je tu. Už 26. augusta vypukne azda najočakávanejší súboj storočia.

McGregor začína pritvrdzovať aj v samotných vyjadreniach na adresu Američana. V tábore Mayweathera spôsobil rozruch v jednom z rozhovorov pre MMA Fighting. Floyda totiž označil ako „tancujúcu opicu".

„Keby som ho mal zakaždým označiť nejakým zvieracím pomenovaním, bola by to krysa. Nikdy by som ho neoznačil ako opicu. Je to skôr krysa a lasička. Pretože to, čo robí, mi pripomína správanie potkana. Snaží sa manipulovať a prekrúcať slová. Vytvára niečo, čo neexistuje,“ bráni sa McGregor a hovorí, že spomínané označenie je vytrhnuté z kontextu.

Obvinenie Íra rozhorčilo natoľko, že pritvrdil a to skutočne originálnym spôsobom, ako to vie azda iba on. Svojmu rivalovi dal úder pod pás „Floyd je muž, ktorý zbije svoju ženu pred vlastnými deťmi. Len toľko k tomu môžem povedať,“ povedal Conor. Narážal tým na rok 2012, keď ho jeho vtedajšia partnerka obvinila, že ju americký boxer zbil a dokopal. Súd ho vtedy odsúdil na 90 dní za mrežami, ktoré si hviezdny boxer musel odsedieť. Taktiež si musel odpracovať 100 hodín verejnoprospešných prác.

Ak je táto taktika hlavnou zbraňou, ako znervózniť Mayweathera, tak sa to zdá sa Mcgregorovi nedarí. Floyd totiž prostredníctvom médií prizvukoval, že nebude na tieto tvrdenia reagovať.