Meno Sagan už na tohtoročnej Tour de France neuvidíme: Horská etapa sa skončila pre Boru pohromou

Do cieľa náročnej horskej previerky v Chambéry neprišiel v stanovenom časovom limite. Rovnaká galiba postihla aj skvelého francúzskeho šprintéra, favorita na víťazstvo v bodovacej súťaži a víťaza 4. etapy Arnauda Démara (FDJ), Austrálčana Marka Renshawa (Dimension Data), Taliana Mattea Trentina (Quick-Step Floors) či holandského časovkára Josa van Emdena (LottoNL-Jumbo).

"Hlavná skupina prišla zhruba minútu pred limitom. Bolo to veľmi náročné, keďže dnes boli ťažké kopce, začiatok bol celý v daždi. Pelotón musel riešiť rôzne nepríjemné situácie. Juraj zvládol prvý kopec, v druhom zostal v menšej skupine a, žiaľ, bolo to veľmi ďaleko do cieľa. Výsledná časová strata napokon bola taká, aká bola," povedal pre RTVS športový riaditeľ zoskupenia Bora-Hansgrohe Ján Valach.

Pre Juraja Sagana bola Tour de France 2017 prvým podujatím Grand Tour v kariére. Nedeľa bola celkovo čiernym dňom pre tím Bora-Hansgrohe, keďže jej líder pre celkové poradie Poliak Rafal Majka utrpel pád, a hoci vysadol na bicykel, v cieli ho klasifikovali až na 137. mieste s mankom 36:21 min. V celkovom poradí to znamenalo prepad na 43. priečku (+37:26).

"V jednej zákrute vo veľmi dobrej pozícii v zjazde sa mu šmykol bicykel. Je celý zodratý a dobitý - na bruchu, chrbte, rukách, kolenách i na tvári. Najhoršie je, že je veľmi dobre pripravený, no, žiaľ, musel meniť bicykel a bolesti spôsobili, že nemohol ísť s prvými," uviedol Valach. Novým lídrom Bora-Hansgrohe na TdF je Nemec Emanuel Buchmann, aktuálne osemnásty v celkovom priebežnom poradí s odstupom 8:46 min na britského lídra Christophera Frooma (Sky).