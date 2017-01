Mladý Schumi zdedil husté reči po otcovi: O rok už môže byť všetko inak!

Sedemnásobný majster sveta F1 Michael Schumacher je považovaný za najlepšieho jazdca F1 v histórii. Žiaľ, po osudnej nehode na lyžiach je už 3 roky na lôžku pod dohľadom lekárov. Informácie o jeho skutočnom stave sa na verejnosť dostávajú len zriedka. Jedno je však jasné, "Schumiho" rehabilitácia prebieha len veľmi pomaly.

Jeho syn Mick zatiaľ ukazuje na pretekárskej trati veľký potenciál a ide v úspešných stopách svojho otca. "Chcem byť majstrom sveta," vyhlasuje ambiciózny mladík. A krôčik po krôčku sa k tomuto svojmu snu približuje. Pred aktuálnou sezónou prestúpil z Formule 4 do vyššej kategórie Formule 3. Podľa výkonov, ktoré v kokpite ukazuje, zdedil po otcovi množstvo talentu.

Všimol si to už aj šéf F1 Bernie Ecclestone, ktorý mal možnosť Michaela sledovať počas celej jeho úspešnej kariéry. "Ak je tak dobrý, ako jeho otec, tak má šancu. Pre formulu 1 by bolo skvelé, ak by sa meno Schumacher opäť vrátilo," myslí si Ecclestone.

Kedy sa tak stane je zatiaľ vo hviezdach. No meno Schumacher sa môže do prestížneho kolotoča vrátiť skôr, ako by všetci čakali. Veď tímy čoraz viac vsádzajú na mladých pilotov a Schumacher by na seba isto strhol veľkú pozornosť, ktorá by mohla prilákať sponzorov.

Len nedávno sa dokonca špekulovalo o tom, že by Mick mohol v tíme Mercedes nahradiť úradujúceho majstra sveta Nica Rosberga, ktorý sa po zisku vysnívaného titulu nečakane rozhodol ukončiť kariéru. „Je to skvelý jazdec. Ak sa mu bude dariť vo formule 3, veľa tímov ho bude sledovať, vrátane Mercedesu,“ podotkol šéf mercedesu Toto Wolff pre renomovaný taliansky denník Gazetta dello Sport.