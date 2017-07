Môžu ho finančne zruinovať: Za očistenie z dopingových obvinení zaplatí Tóth poriadny balík

V najbližšom čase čaká Tótha obhajoba na pôde Slovenského atletického zväzu. Podľa našich informácií sa suma, ktorú zaplatí, môže vyšplhať až na 50-tisíc eur! „Už v prvom kole musí Matej predložiť všetky relevantné argumenty od uznávaných lekárov, právnikov či ďalších expertov. Ak náhodou pôjde na Športový arbitrážny súd v Lausanne, nemal by už svoju obhajobu rozširovať o ďalšie body,“ vysvetlil nám človek z atletického prostredia, ktorý si prial zostať v anonymite.

Čítajte viac Obvinený zlatý chodec Matej Tóth EXKLUZÍVNE: Toto si myslím o celej kauze

Prečo tak veľa? „Špičkoví advokáti či lekári si účtujú aj 250 eur za hodinu, jednotlivé posudky pritom majú aj niekoľko desiatok strán,“ pokračoval náš zdroj. Navyše peniaze, ktoré chodec zaplatí odborníkom na vypracovanie obhajoby, mu už nikto nikdy nevráti.

V minulotýždňovom rozhovore pre náš denník to potvrdil aj Tóthov tréner. „Finančná ťarcha takéhoto procesu sa šplhá do niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré však nikdy nevysúdite späť – či vás očistia, alebo nie. Koľko športovcov si to reálne môže dovoliť? Zničí vám to kariéru, život, ste profesionálne aj spoločensky odpísaný a ešte vás to aj finančne zruinuje. Pritom ste neurobili nič zlé. Strašná mašinéria…“ skonštatoval Matej Spišiak.

Tento účet nemusí byť konečný. Ak by musel ísť chodec aj na súd do Lausanne, zaplatí ešte mastnejšiu sumu. „Vychádza to okolo 150-tisíc eur. Aj preto prakticky neexistujú prípady, kedy by sa atléti v podobných prípadoch úspešne obhájili. Takmer nikto z nich si to nemôže dovoliť,“ usúdil náš zdroj. Najlepší atléti sveta totiž vyzerajú pri iných športových hviezdach ako „chudobní príbuzní“. Ich príjmy sú na úrovni bežných ľudí.

